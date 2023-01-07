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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В суд передано дело агента РФ, который весной провел больше 120 единиц российской техники в направлении Киева

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Весной российские оккупанты были разбиты в пригородах Киева
Весной российские оккупанты были разбиты в пригородах Киева
Фото: ЕРА

Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против жителя области, который обвиняется в сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом Офис Генерального прокурора Украины 7 января сообщил в Telegram.

По данным следствия, он с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину на своей машине  сопровождал колонны техники оккупантов в направлении Киева, всего около 120 единиц.

После освобождения региона от россиян мужчина продолжил сотрудничать с ними, собирая данные о местоположении, количестве и вооружении украинских защитников. Он передавал их российскому куратору для дальнейших бомбардировок.

Обвинение предъявлено по  по ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена и хранении боеприпасов).

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

Теги: Киев, Сумская область, Киевская область, агрессия, госизмена, война России против Украины, обвинение, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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