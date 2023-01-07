В суд передано дело агента РФ, который весной провел больше 120 единиц российской техники в направлении Киева

Весной российские оккупанты были разбиты в пригородах Киева Фото: ЕРА

По данным следствия, он с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину на своей машине сопровождал колонны техники оккупантов в направлении Киева, всего около 120 единиц.

После освобождения региона от россиян мужчина продолжил сотрудничать с ними, собирая данные о местоположении, количестве и вооружении украинских защитников. Он передавал их российскому куратору для дальнейших бомбардировок.

Обвинение предъявлено по по ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена и хранении боеприпасов).