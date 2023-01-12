Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км – начальник КГВА

Об этом в интервью ТСН, опубликованном 10 января, заявил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.
По данным Госпогранслужбы на 4 января, на границе с Украиной в Беларуси РФ держит около 10 тыс. личного состава. Российские войска постепенно перебрасывают на восток Украины, указали в ГПСУ 10 января.
"Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км, – рассказал Попко. – Построены надежные системы: огневого поражения противника; инженерных ограждений всех типов; противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения".
Глава КГВА отметил, что на начало января украинская разведка не фиксирует достаточно сил и средств у оккупантов, чтобы "создать ударную группировку и наступать с северного направления".
Силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев, заявил 5 января начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.
Авиаподразделения ВС России и Беларуси с 16 января по 1 февраля 2023 года проведут совместные летно-тактические учения, во время которых задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО, сообщали в минобороны Беларуси. 8 января в Беларусь прибыла авиационная составляющая ВКС ВС РФ.
В Пентагоне 9 января 2023 года заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины.
11 января в Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, военнослужащими РФ и боеприпасами.