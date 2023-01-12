Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км – начальник КГВА

Об этом в интервью ТСН, опубликованном 10 января, заявил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

По данным Госпогранслужбы на 4 января, на границе с Украиной в Беларуси РФ держит около 10 тыс. личного состава. Российские войска постепенно перебрасывают на восток Украины, указали в ГПСУ 10 января.

"Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км, – рассказал Попко. – Построены надежные системы: огневого поражения противника; инженерных ограждений всех типов; противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения".

Глава КГВА отметил, что на начало января украинская разведка не фиксирует достаточно сил и средств у оккупантов, чтобы "создать ударную группировку и наступать с северного направления".

Силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев, заявил 5 января начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.