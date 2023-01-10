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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне не видят признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины

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Пентагону известно, что РФ и Беларусь будут проводить совместные учения, отметил чиновник
Пентагону известно, что РФ и Беларусь будут проводить совместные учения, отметил чиновник
Фото: depositphotos.com

В Пентагоне не видят признаков, что Беларусь намерена вступить в войну РФ против Украины. Об этом заявил старший чиновник Пентагона на брифинге 9 января, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба минобороны США.

По его словам, Пентагону известно, что РФ и Беларусь будут проводить совместные учения.

"Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжающие учения между белорусами и россиянами", – сказал чиновник.

Беларусь и Россия намерены провести совместное "летно-тактическое учение" авиации в период с 16 января по 1 февраля на белорусской территории. В Беларусь уже прибыла часть авиации из числа военно-космических сил вооруженных сил РФ.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Беларусь, Пентагон, военные учения, война России против Украины
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