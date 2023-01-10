В Пентагоне не видят признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины

По его словам, Пентагону известно, что РФ и Беларусь будут проводить совместные учения.

"Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжающие учения между белорусами и россиянами", – сказал чиновник.

Беларусь и Россия намерены провести совместное "летно-тактическое учение" авиации в период с 16 января по 1 февраля на белорусской территории. В Беларусь уже прибыла часть авиации из числа военно-космических сил вооруженных сил РФ.