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В Беларусь прибыли девять военных вертолетов из РФ. Минобороны страны анонсировало совместное "летно-тактическое учение"

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В минобороны Беларуси заявляют, что во время учений будут задействованы все белорусские аэродромы и полигоны
В минобороны Беларуси заявляют, что во время учений будут задействованы все белорусские аэродромы и полигоны
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram (иллюстративное)

Беларусь и Россия намерены провести совместное "летно-тактическое учение" авиации в период с 16 января по 1 февраля на белорусской территории.

Об этом заявила пресс-служба минобороны Беларуси 8 января.

"Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси", – говорится в релизе.

В ведомстве сообщили, что в Беларусь уже прибыла часть авиации из числа военно-космических сил вооруженных сил РФ.

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в Беларусь уже прилетели девять российских вертолетов, они находятся на аэродроме Мачулищи. Речь идет о вертолетах Ми-8 и Ми-24, на некоторых заметили маркировку символом Z – одним из тех, которые оккупанты наносят на технику, участвующую во вторжении в Украину.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, авиация, аэродром, вертолет, ПВО, учения
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