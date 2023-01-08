В Беларусь прибыли девять военных вертолетов из РФ. Минобороны страны анонсировало совместное "летно-тактическое учение"

В минобороны Беларуси заявляют, что во время учений будут задействованы все белорусские аэродромы и полигоны Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram (иллюстративное)

Об этом заявила пресс-служба минобороны Беларуси 8 января.

"Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси", – говорится в релизе.

В ведомстве сообщили, что в Беларусь уже прибыла часть авиации из числа военно-космических сил вооруженных сил РФ.

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в Беларусь уже прилетели девять российских вертолетов, они находятся на аэродроме Мачулищи. Речь идет о вертолетах Ми-8 и Ми-24, на некоторых заметили маркировку символом Z – одним из тех, которые оккупанты наносят на технику, участвующую во вторжении в Украину.