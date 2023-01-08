В Беларусь прибыли девять военных вертолетов из РФ. Минобороны страны анонсировало совместное "летно-тактическое учение"

Об этом заявила пресс-служба минобороны Беларуси 8 января.
"Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси", – говорится в релизе.
В ведомстве сообщили, что в Беларусь уже прибыла часть авиации из числа военно-космических сил вооруженных сил РФ.
По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в Беларусь уже прилетели девять российских вертолетов, они находятся на аэродроме Мачулищи. Речь идет о вертолетах Ми-8 и Ми-24, на некоторых заметили маркировку символом Z – одним из тех, которые оккупанты наносят на технику, участвующую во вторжении в Украину.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.