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В Крыму и Беларуси россияне могут устроить ядерные провокации – разведка Украины

Украинская разведка предупредила о возможніх провокациях РФ
Украинская разведка предупредила о возможніх провокациях РФ
Фото: depositphotos.com

ПрезидентРоссии Владимир Путин рассматривает временно оккупированный Крым и Беларусь как территории для проведения ядерных провокаций. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телеканала FREEДОМ, его цитирует пресс-служба ГУР.

"Есть информация, что временно оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются Путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается”, – отметил Юсов.

При этом представитель военной разведки Украины подчеркнул, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для российского режима.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, ядерное оружие, война, Кремль, разведка, Андрей Юсов, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные
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