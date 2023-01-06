В Крыму и Беларуси россияне могут устроить ядерные провокации – разведка Украины

"Есть информация, что временно оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются Путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается”, – отметил Юсов.

При этом представитель военной разведки Украины подчеркнул, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для российского режима.