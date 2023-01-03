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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия бросила на войну против Украины все, что могла. Остались только ядерное и биологическое оружие – Волкер

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Волкер (на фото) назвал смешными заявления Лаврова
Волкер (на фото) назвал смешными заявления Лаврова
Фото: ЕРА

России больше нечем усилить агрессию против Украины, кроме как оружием массового поражения. Такое мнение спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017–2019 годах Курт Волкер выразил "Еспресо" в интервью, которое было опубликовано 2 января.

Журналист попросил его прокомментировать слова президента России Владимира Путина, что предоставленное Соединенными Штатами Украине оружие продлит войну и "Россия найдет чем ответить".

"Я считаю, что Россия уже бросила в эту войну все, что могла: призывников, заключенных, всю свою военную технику, иранскую военную технику. Я не уверен, что у них [россиян] есть еще что бросать. Конечно, они будут говорить такие вещи, пытаясь убедить Запад, чтобы тот усомнился и не передавал оружие. Но на самом деле мы должны отдавать Украине все, что можем, чтобы она как можно скорее выиграла эту войну", – сказал Волкер.

Он назвал "смешным" заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия отказывается от переговоров с Украиной на основе предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским формулы мира".

"В заявлении Лаврова очень много смешного. Во-первых, он допускает, что российская армия может решить проблему. Российская армия – на грани провала, ей действительно тяжело. Во-вторых, это дежавю в его заявлениях, потому что это напоминает мне время, когда я был специальным представителем Государственного департамента США по Украине. В то время Россия делала вид, что Украины не существует и она может вести переговоры только с Западом, с США, а Украина не является стороной переговоров и не имеет легитимности или представительства. Подобное они [россияне] снова высказывают через заявления Лаврова. Сейчас они хотят вести переговоры с Украиной, страной, которую они атакуют, но вести переговоры через других, а этого просто не случится", – считает Волкер.

По словам американского дипломата, "условия, которые Украина поставила для переговоров, – очень справедливые".

"Должна быть основа будущей безопасности, основа энергетической и продовольственной безопасности, должны быть полный вывод российских войск и ответственность за военные преступления. Все это обоснованные ожидания Украины. Сейчас Россия не намерена согласовывать их. В течение года война будет продолжаться, силы россиян должны быть разбиты, поскольку мы видим, что это усилит давление на Россию и принудит их [россиян] к реальным переговорам", – объяснил он.

Волкер также ответил на вопрос, как Россия может отреагировать на поставку в Украину зенитно-ракетных систем Patriot.

"Я не думаю, что они действительно могут как-то реагировать. Они вывели на поле боя все свои силы и технику, которые сейчас у них есть. Единственное, что они могут сделать для эскалации, – это применение ядерного и биологического оружия, которое, как они знают, уничтожит их самих. Сделает территорию, которую они пытаются завоевать, непригодной для проживания и повлечет немедленный ответ со стороны других стран. Похоже, они не собираются этого делать. С обычными средствами они не способны сделать больше", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.

Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Сергей Лавров, война, военная помощь, война России против Украины, Курт Волкер, ЗРК Patriot
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