Волкер призвал усилить борьбу против российских гибридных операций

"У России концепция войны полного спектра. Это не только война артиллерий, то, что происходит на юге и востоке, это война экономическая, война против украинского экспорта, против энергетики Украины, это война в информационном пространстве, война для разделения Европы изнутри, в частности через блокирование поставок энергоресурсов в Европу, это то, что они пытаются делать в США. Россия задействовала активности полного спектра", - сказал он.
Волкер отметил, что в борьбе с гибридными операциями необходима проактивная стратегия и усилить противодействие им.
"Мы могли бы мыслить стратегично – определить, что для нас важно и какова наша проактивная стратегия для достижения наших целей", - резюмировал он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Вторжению предшествовали попытки телефонных о очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.
После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской (около 31% территории на 29 мая), Запорожской (почти 60% территории на 5 июня), Донецкой (55% территории на 2 июля) и почти всю Луганскую область. По состоянию на 2 июня под контролем оккупантов находилось около 20% территории Украины, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
13 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.
Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 42 340 российских оккупантов.