Волкер призвал усилить борьбу против российских гибридных операций

"У России концепция войны полного спектра. Это не только война артиллерий, то, что происходит на юге и востоке, это война экономическая, война против украинского экспорта, против энергетики Украины, это война в информационном пространстве, война для разделения Европы изнутри, в частности через блокирование поставок энергоресурсов в Европу, это то, что они пытаются делать в США. Россия задействовала активности полного спектра", - сказал он.

Волкер отметил, что в борьбе с гибридными операциями необходима проактивная стратегия и усилить противодействие им.

"Мы могли бы мыслить стратегично – определить, что для нас важно и какова наша проактивная стратегия для достижения наших целей", - резюмировал он.