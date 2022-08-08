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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волкер призвал усилить борьбу против российских гибридных операций

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Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал обратить внимание на российские гибридные операции
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал обратить внимание на российские гибридные операции 
Фото: ЕРА

На фоне российского вторжения в Украину вне фокуса остаются гибридные операции, которые проводит страна-агрессор. Об этом в комментарии изданию Guildhall 8 августа заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"У России концепция войны полного спектра. Это не только война артиллерий, то, что происходит на юге и востоке, это война экономическая, война против украинского экспорта, против энергетики Украины, это война в информационном пространстве, война для разделения Европы изнутри, в частности через блокирование поставок энергоресурсов в Европу, это то, что они пытаются делать в США. Россия задействовала активности полного спектра", - сказал он.

Волкер отметил, что в борьбе с гибридными операциями необходима проактивная стратегия и усилить противодействие им.

"Мы могли бы мыслить стратегично – определить, что для нас важно и какова наша проактивная стратегия для достижения наших целей", - резюмировал он.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Вторжению предшествовали попытки телефонных о очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ. 

После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской (около 31% территории на 29 мая), Запорожской (почти 60% территории на 5 июня), Донецкой (55% территории на 2 июля) и почти всю Луганскую область. По состоянию на 2 июня под контролем оккупантов находилось около 20% территории Украины, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

13 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.

Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 42 340 российских оккупантов. 

Теги: Россия, США, Украина, гибридная война, война России против Украины, Курт Волкер
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