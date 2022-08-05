ВСУ отбили четыре атаки российских оккупантов в Луганской области – Гайдай

"Отбиты еще четыре атаки врага. Россияне используют все имеющееся вооружение, чтобы вытеснить подразделения сил обороны с занятых позиций. Обстреливают населенные пункты и укрепления наших военных, пытаясь приблизиться к Бахмуту [Донецкой области]", – заявил глава ОВА.

По его словам, по несколько раз в сутки в этих районах работает вражеская авиация.

"Вчера совершено четыре авиаудара. Еще трижды россияне проводили артиллерийские атаки, применяли реактивную артиллерию, дважды штурмовые действия поддерживались танковыми наступлениями. Еще шесть раз производились обстрелы минометами. Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления на Донецкую область, проводят наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения, однако безуспешные", – отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что все атаки оккупантов завершились их отступлением на прежние позиции.

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