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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили четыре атаки российских оккупантов в Луганской области – Гайдай

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ВСУ удерживают позиции в Луганской области
ВСУ удерживают позиции в Луганской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины отбили четыре атаки российских оккупантов в Луганской области. Об этом 5 августа в Telegrаm сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Отбиты еще четыре атаки врага. Россияне используют все имеющееся вооружение, чтобы вытеснить подразделения сил обороны с занятых позиций. Обстреливают населенные пункты и укрепления наших военных, пытаясь приблизиться к Бахмуту [Донецкой области]", – заявил глава ОВА.

По его словам, по несколько раз в сутки в этих районах работает вражеская авиация.

"Вчера совершено четыре авиаудара. Еще трижды россияне проводили артиллерийские атаки, применяли реактивную артиллерию, дважды штурмовые действия поддерживались танковыми наступлениями. Еще шесть раз производились обстрелы минометами. Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления на Донецкую область, проводят наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения, однако безуспешные", – отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что все атаки оккупантов завершились их отступлением на прежние позиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июляПод контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, авиация, Вооруженные силы Украины, артиллерия, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Бахмут
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