Пугачев: Основной идеей Лукашенко было срастить Россию с Беларусью и возглавить ее

"Лукашенко я знаю очень хорошо, давно. Для меня Лукашенко – довольно понятный персонаж такой, постсоветской Беларуси. В общем, как мне кажется, я его достаточно хорошо понимаю. Вообще Лукашенко – это человек власти. Просто человек жесткой власти. Да, он такой, типа картофельный президент, он вроде такой председатель колхоза, но это человек власти, который со своими фантазиями, но если Беларусь его терпит столько лет, значит, как-то подходит: и он подходит Беларуси, и Беларусь подходит", – рассказал Пугачев.

По признанию экс-банкира, Лукашенко рассказывал ему "много всяких интересных вещей", например, как он лично и в одиночку, схватив гранатомет, разгонял заговоры против своей власти.

"Во времена [первого президента РФ Бориса] Ельцина основной идеей Лукашенко была идея собственно срастить Россию с Беларусью – и ее возглавить. Это абсолютно было реально в то время. В прямом смысле. Он готов был сделать Белорусскую область, но стать президентом – даже не Союзного государства, а России", – утверждает Пугачев.

По его словам, Лукашенко тогда вел себя "нахально".

"Вел себя как уже такой, сложившийся, будущий глава объединенной России – не важно какой. Я помню, он приезжал в разные регионы. Помню, в Курск, там, приезжал. Просто представьте себе: президент другой страны, никаких дипломатических запросов, ничего – сел в самолет – прилетел в Курск. И говорит: "Мы тут обсуждаем... Тракторный завод будем строить" и так далее", – вспоминает бывший друг Путина.

Он обращает внимание, что подобные вопросы тогда еще легитимный белорусский лидер обсуждал не с Ельциным, а с губернатором региона.

"Такой он, забавный, в этом смысле. При внешней такой простоте и глупом выражении лица он, знаете, такой... Есть у него крестьянская сметка... Я бы сказал, он в прямом смысле политик. Он такой – без спины. Для него ничего не стоит прогнуться", – говорит экс-банкир.

По воспоминаниям Пугачева, когда Путина двигали в "преемники" Ельцина, готовясь сделать его президентом РФ, Лукашенко "очень огорчился, что вообще появился такой персонаж", потому что это ломало его собственные планы возглавить союз Беларуси и РФ.

Бывший друг главы Кремля рассказал, что Лукашенко расспрашивал его о Путине, а потом попросил организовать встречу, чтобы "неформально посидеть и поговорить".

"И я организовал такую встречу в Питере. Причем оба просили: "Мы бы хотели, типа, чтобы ты присутствовал". Но я, естественно, отказался от этого дела. Я сказал, что "вы там вдвоем как-нибудь разберетесь без меня". И вот они восемь часов там о чем-то говорили, как я думаю. Это было в Питере на яхте. Они вышли в Финский залив и восемь часов там бороздили просторы Финского залива. И это было все забавно", – рассказал он.

Пугачев утверждает, что Путин тогда воспринимал Лукашенко как "опасного персонажа" и впоследствии на протяжении всего знакомства и взаимодействия этих политиков их отношения оставались неприязненными.

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