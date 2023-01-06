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Пугачев: Я бы сказал Путину, чтобы он застрелился

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Пугачев надеется никогда больше не встретиться с Путиным и не против, чтобы тот застрелился
Пугачев надеется никогда больше не встретиться с Путиным и не против, чтобы тот застрелился
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин слышит только выборочно то, что он хочет слышать. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил проживающий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Гордон, говоря о несбывшихся планах России добиться успеха в Украине, допустил, что Путин "не идиот" и понимает, что "все уже треснуло по швам".

"Вы ему что предлагаете? Застрелиться, что ли?" – уточнил Пугачев.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" заметил, что это был бы "прекрасный вариант".

"Я тоже так считаю. Но нет шансов, поверьте", – возразил бывший друг президента РФ.

Несмотря на отсутствие шансов, Пугачев признался Гордону, что оставшись наедине с Путиным, тоже предложил бы главе Кремля застрелиться.

"Проблема в том, что я ему уже столько всего сказал за свою жизнь, что кроме того, что он меня просто возненавидел, ничего другого не произошло. Я бы ему сказал, чтобы он застрелился. Это, собственно, он войдет в историю как человек, который совершил много подлостей, глупостей и гадостей, но при этом застрелился. То есть как бы вот и все", – сказал экс-банкир.

Бывший друг Путина осознает, что для президента РФ это будет "плохая новость", в то время как он хочет слышать, что перспективы у России в Украине есть.

"Он бы хотел услышать, чтобы я ему сказал: "Володя, не волнуйся: все не так плохо, как ты думаешь. Просто надо поменять, условно, Шойгу на кого-нибудь еще, выгнать этого начальника Генерального штаба [Валерия Герасимова] и так далее". Вот примерно то, что он хотел бы услышать", – полагает экс-банкир.

Пугачев на основании опыта личного общения с Путиным с 1996 года сделал вывод, что тот слушает и слышит людей избирательно.

"Дело в том, что он слышит – это очень важный момент – только то, что он хочет слышать. Даже в быту можно ему сказать очень умные вещи, очень правильные, очень конкретные, очень прозрачные – он их не слышит. Потому что он их не хочет слышать. А он слышит только выборочно то, что он хочет слышать", – утверждает бывший друг российского президента.

Сейчас, по мнению Пугачева, президент РФ хотел бы слышать, что для России в Украине якобы еще не все потеряно.

"Что он сегодня хочет услышать? Что "война план покажет, еще есть время, не все так плохо, а там и выкатим нашу козырную карту: скажем, что подорвем всех. Они и сдохнут, а мы – в раю", – считает он.

Экс-банкир думает, что "тактика, стратегия и оперативное искусство" Путина в российско-украинской войне сводятся к вышеуказанному тезису.

Он уточнил, что готов пообщаться с бывшим другом лишь гипотетически.

"Я надеюсь, что после смерти мы окажемся в разных местах. Поэтому я надеюсь, что я его никогда не увижу", – подытожил Пугачев. 

Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", как внутри РФ, так и на международном уровне, и чувствует "потерю друзей", писала 30 декабря газета The Washington Post, подводя итоги 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, смерть, Кремль, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев, президент, интервью, власть, будущее, перспективы, российские оккупанты
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