Пугачев: В России тот, у кого есть деньги, просит того, у кого электрошокер, чтобы он за деньги кого-нибудь этим электрошокером попытал

Пугачев: Это бред, когда говорят, что в России есть либералы, есть силовики Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Надо понимать: это какой-то бред, когда говорят, что в России есть либералы, есть силовики... Никаких там нет либералов. Там все... Просто у кого есть какие возможности. У кого есть электрошокер, а у кого деньги. Вот, собственно, тот, у которого деньги, просит того, у кого электрошокер, чтобы он за деньги кого-нибудь этим электрошокером попытал. Вот вся история", – объяснил он.

Бывший друг Путина назвал экс-главу Счетной палаты России Алексея Кудрина "типичным примером российского коррупционного, суперкоррупционного чиновника, который делает вид, что он типа либерал".

"Потому что он, условно говоря, не на Лубянке работает. Но при этом если бы у него были возможности, он бы и Лубянку использовал. И он ее использовал, когда были такие возможности, против своих оппонентов", – утверждает Пугачев.

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