Пугачев: В России тот, у кого есть деньги, просит того, у кого электрошокер, чтобы он за деньги кого-нибудь этим электрошокером попытал

"Надо понимать: это какой-то бред, когда говорят, что в России есть либералы, есть силовики... Никаких там нет либералов. Там все... Просто у кого есть какие возможности. У кого есть электрошокер, а у кого деньги. Вот, собственно, тот, у которого деньги, просит того, у кого электрошокер, чтобы он за деньги кого-нибудь этим электрошокером попытал. Вот вся история", – объяснил он.
Бывший друг Путина назвал экс-главу Счетной палаты России Алексея Кудрина "типичным примером российского коррупционного, суперкоррупционного чиновника, который делает вид, что он типа либерал".
"Потому что он, условно говоря, не на Лубянке работает. Но при этом если бы у него были возможности, он бы и Лубянку использовал. И он ее использовал, когда были такие возможности, против своих оппонентов", – утверждает Пугачев.
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Пугачев с 1980-х занимался предпринимательской деятельностью в России. В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".
В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.
По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.
В начале 1990-х Пугачев жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.
В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.
В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет власти РФ в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.