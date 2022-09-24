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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Путину конец наступил 24 февраля. Представьте: он в Геленджике купался в своих аквабарах и вдруг начинает войну. Вы понимаете уровень падения?

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Путин (на фото) "раздал власть всем", считает Пугачев
Путин (на фото) "раздал власть всем", считает Пугачев
Фото: ЕРА

Президенту России Владимиру Путину "конец наступил" 24 февраля, когда он объявил о вторжении российских войск в Украину. Об этом российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Путину конец наступил 24 февраля. Его просто с 24 февраля не существует... Если бы это был какой-нибудь достойный генерал времен Советского Союза, он бы просто застрелился. Но тем не менее ему приходится играть эту роль, ему совершенно несвойственную и незнакомую, делать такого рода заявления", – сказал Пугачев.

По его словам, глава Кремля теперь "не может хлопнуть дверью и уйти".

"Это даже не [экс-президент СССР Михаил] Горбачев. Это не [первый президент России Борис] Ельцин. Он не может сказать [как Ельцин]: "Я устал – я ухожу". Он в ситуации, которую он описывал пророчески, – крыса в углу. Кроме как тявкать и кидаться вперед, у него никакой другой идеи нет. Эта иллюзия, что Путин – царь, который все решает и раздает команды, кому куда грести, – это миф. Миф, который всех до определенного времени устраивал", – объяснил Пугачев.

Бывший друг Путина считает, что более 20 лет Путин не "у власти".

"Путин раздал власть всем. Раздал, собственно, вотчину всему окружению, которое и решает, что будет. Решало. И если бы 24 февраля не наступило, я бы сказал, что он и 10 лет так просидел бы. Он устраивал всех. Это человек, который никогда не говорит "нет". Он понимает, что ему просто незачем говорить "нет". Представьте, он в Геленджике купался в своих аквабарах, акваваннах – и вдруг начинает войну. Вы понимаете себе уровень падения?" – сказал он.

Пугачев прогнозирует, что для Путина все закончится международным трибуналом.

Миллиардер, бывший друг Путина Пугачев: Мы как-то с Путиным на кухне выпивали. Расходимся, а Людмила рыдает: "Нельзя ему пить! Он садист! Выпьет – начинает на мне приемы дзюдо показывать. Я потом неделю в синяках". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, война, вторжение, война России против Украины, Сергей Пугачев, президент, бизнесмен
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