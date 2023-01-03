Пугачев: Думаю, что в Кремле Путин не появлялся последние лет 10. Все встречи либо в доме приемов в Ново-Огарево, либо в Сочи

"Это просто знают, там – не знаю – дети в третьем классе. Конечно [трусливый]. Вы помните эту инаугурацию, когда он зачистил весь город? Чтобы проехать из Ново-Огарево до Кремля. Я думаю, что в Кремле Путин не появлялся лет 10 последних", – сказал он.

Бывший друг Путина обратил внимание, что у главы Кремля "все встречи либо в доме приемов в Ново-Огарево, либо в Сочи".

"Ну да, вот в двух местах. Вы же видите, что эти девушки, которые там мороженое продают, пионерки – они же пионервожатые, они же октябрята... Понятно, что их три недели в карантине, обыскали, просветили рентгеном просто до талого, что называется. И вот после этого он типа вот с ними встречается. То есть это же о чем-то говорит тоже?" – объяснил Пугачев.

(В 2022 году Путин записал новогоднее обращение к россиянам на фоне группы людей в военной форме. "Сибирь.Реалии" обратили внимание, что одна из женщин на ролике похожа на персонаж других роликов с участием Путина, в частности продавала мороженое (дважды) и фотографировалась с Путиным возле озера и в монастыре.)

Пугачев подчеркнул, что имеет в виду, что Путин "такой трусливый на текущий момент".

Рассматривая поведение Путина через ситуацию с объявленного им в феврале 2022 года вторжения в Украину, Пугачев описал это на примере детей.

"Он, знаете, как ребенок, который под одеялом замотался, закрылся, который боится темноты, но в то же время находится в темноте и просто только чтобы этого не видеть", – сказал россиянин.

Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует. Читайте полную версию интервью

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