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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Пойдут ли ВСУ на Москву? А просто нет других вариантов

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ВСУ "просто не могут не пойти" на Москву, отметил Пугачев
ВСУ "просто не могут не пойти" на Москву, отметил Пугачев
Фото: depositphotos.com

Война, которую Россия начала против Украины, "границами 1991 года не закончится ни при каком раскладе".

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший друг президента России Владимира Путина Сергей Пугачев.

По его словам, "это все понимают", но "неполиткорректно сегодня об этом говорить".

"Учитывая, что Украина просит вооружение с Запада, это вообще было бы дикостью – оглашать такие планы. Но тем не менее... Последние прилеты в Энгельс и Рязань говорят о том, что это уже сегодня происходит. Как вы представляете себе, что после того, как ВСУ дойдут до границы, вдруг [президент Украины Владимир] Зеленский говорит: "Спасибо, все свободны"? Это же абсурд", – считает Пугачев.

ВСУ "просто не могут не пойти" на Москву, продолжил российский бизнесмен.

"Не было такой еще войны, где просто дошли, произошла демаркация границ – и говорят: "Спасибо, все отлично. Мы пошли домой борщ кушать". Так не бывает. Просто война заканчивается капитуляцией", – отметил Пугачев.

Гордон уточнил у Пугачева, верит ли он в то, что ВСУ захватят Москву.

"А просто нет других вариантов. Чтобы получить достоверную капитуляцию – абсолютно такую, классическую – нужно захватить, нужно покорить страну. Иначе этого не может произойти, – ответил бизнесмен. – И в связи с этим Путин разыгрывает эту ядерную карту, которая в момент, когда, условно говоря, либо перейдут границу, либо будут близко у границы ВСУ, он выбросит на международный рынок. В первую очередь американцам и вообще НАТО он скажет: "Нам терять нечего. Мы все понимаем, но мы сейчас будем применять ядерное оружие".

Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В то же время Путин заявил 21 сентября 2022 года о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, ядерное оружие, Москва, граница, угрозы, Владимир Зеленский, война России против Украины, Сергей Пугачев, президент, демаркация, интервью, бизнесмен, капитуляция, деоккупация
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