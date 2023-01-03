Пугачев: Пойдут ли ВСУ на Москву? А просто нет других вариантов

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший друг президента России Владимира Путина Сергей Пугачев.
По его словам, "это все понимают", но "неполиткорректно сегодня об этом говорить".
"Учитывая, что Украина просит вооружение с Запада, это вообще было бы дикостью – оглашать такие планы. Но тем не менее... Последние прилеты в Энгельс и Рязань говорят о том, что это уже сегодня происходит. Как вы представляете себе, что после того, как ВСУ дойдут до границы, вдруг [президент Украины Владимир] Зеленский говорит: "Спасибо, все свободны"? Это же абсурд", – считает Пугачев.
ВСУ "просто не могут не пойти" на Москву, продолжил российский бизнесмен.
"Не было такой еще войны, где просто дошли, произошла демаркация границ – и говорят: "Спасибо, все отлично. Мы пошли домой борщ кушать". Так не бывает. Просто война заканчивается капитуляцией", – отметил Пугачев.
Гордон уточнил у Пугачева, верит ли он в то, что ВСУ захватят Москву.
"А просто нет других вариантов. Чтобы получить достоверную капитуляцию – абсолютно такую, классическую – нужно захватить, нужно покорить страну. Иначе этого не может произойти, – ответил бизнесмен. – И в связи с этим Путин разыгрывает эту ядерную карту, которая в момент, когда, условно говоря, либо перейдут границу, либо будут близко у границы ВСУ, он выбросит на международный рынок. В первую очередь американцам и вообще НАТО он скажет: "Нам терять нечего. Мы все понимаем, но мы сейчас будем применять ядерное оружие".
Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует. Читайте полную версию интервью
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В то же время Путин заявил 21 сентября 2022 года о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.