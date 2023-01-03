Пугачев: Пойдут ли ВСУ на Москву? А просто нет других вариантов

ВСУ "просто не могут не пойти" на Москву, отметил Пугачев Фото: depositphotos.com

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший друг президента России Владимира Путина Сергей Пугачев.

По его словам, "это все понимают", но "неполиткорректно сегодня об этом говорить".

"Учитывая, что Украина просит вооружение с Запада, это вообще было бы дикостью – оглашать такие планы. Но тем не менее... Последние прилеты в Энгельс и Рязань говорят о том, что это уже сегодня происходит. Как вы представляете себе, что после того, как ВСУ дойдут до границы, вдруг [президент Украины Владимир] Зеленский говорит: "Спасибо, все свободны"? Это же абсурд", – считает Пугачев.

ВСУ "просто не могут не пойти" на Москву, продолжил российский бизнесмен.

"Не было такой еще войны, где просто дошли, произошла демаркация границ – и говорят: "Спасибо, все отлично. Мы пошли домой борщ кушать". Так не бывает. Просто война заканчивается капитуляцией", – отметил Пугачев.

Гордон уточнил у Пугачева, верит ли он в то, что ВСУ захватят Москву.

"А просто нет других вариантов. Чтобы получить достоверную капитуляцию – абсолютно такую, классическую – нужно захватить, нужно покорить страну. Иначе этого не может произойти, – ответил бизнесмен. – И в связи с этим Путин разыгрывает эту ядерную карту, которая в момент, когда, условно говоря, либо перейдут границу, либо будут близко у границы ВСУ, он выбросит на международный рынок. В первую очередь американцам и вообще НАТО он скажет: "Нам терять нечего. Мы все понимаем, но мы сейчас будем применять ядерное оружие".

Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует. Читайте полную версию интервью

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