Данилов во время воздушной тревоги в Украине опубликовал ролик про ближайшее будущее в Москве

Ролик начинается кадрами украшенного города, праздничной иллюминации и сопровождается песенкой из известной новогодней рекламы: "Праздник к нам приходит". После этого раздаются звуки сирен воздушной тревоги, огни гаснут и на видео чередуются кадры темного тревожного города и суетящихся крыс.

Заканчивается видео экраном телевизора с балетом "Лебединое озеро" – отсылкой к соответствующей советской "традиции".

Видео прокомментировал советник главы МВД Антон Геращенко.

В его трактовке этот ролик "о том, что получат россияне, которые радовались нападению на Украину. А получат они войну, которой так желали, потому что они сами ее призвали в свои города".

В Украине сегодня, 31 декабря, по всей территории страны объявлена воздушная тревога, главы обладминистраций предупреждают о ракетной опасности и работе ПВО.