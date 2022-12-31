Данилов во время воздушной тревоги в Украине опубликовал ролик про ближайшее будущее в Москве

Ролик начинается кадрами украшенного города, праздничной иллюминации и сопровождается песенкой из известной новогодней рекламы: "Праздник к нам приходит". После этого раздаются звуки сирен воздушной тревоги, огни гаснут и на видео чередуются кадры темного тревожного города и суетящихся крыс.
Заканчивается видео экраном телевизора с балетом "Лебединое озеро" – отсылкой к соответствующей советской "традиции".
москва, кремль— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 31, 2022
russia tomorrow….2023 pic.twitter.com/IjAQPdEly6
Видео прокомментировал советник главы МВД Антон Геращенко.
В его трактовке этот ролик "о том, что получат россияне, которые радовались нападению на Украину. А получат они войну, которой так желали, потому что они сами ее призвали в свои города".
В Украине сегодня, 31 декабря, по всей территории страны объявлена воздушная тревога, главы обладминистраций предупреждают о ракетной опасности и работе ПВО.
2023 год станет для Украины годом победы, заявил 31 декабря начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, и во второй половине года – ближе к его концу "будут хорошие новости".