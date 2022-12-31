На Красной площади в Москве мужчина пытался поджечь новогоднюю елку, его задержали

Вход на площадь у Кремля в новогоднюю ночь будет закрыт, объявили власти российской столицы Фото: ЕРА

По данным издания, мужчина не смог осуществить задуманное, так как его сразу заметила и задержала охрана.

"Место задержания на время оцепили до выяснения обстоятельств происшествия. О мотивах поступка мужчины неизвестно", – говорится в сообщении.

"РБК", анализируя интерактивные карты Москвы, пишет, что новогодняя елка на Красной площади установлена в трех местах, в том числе в Кремле.

Накануне государственное агентство "ТАСС" сообщало, что вход на площадь у Кремля в новогоднюю ночь будет закрыт.

"В период с 18:00 31 декабря 2022 года до 07:00 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен", – сообщили агентству в мэрии.