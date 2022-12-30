"Больше трех погибших". В ГУР Минобороны рассказали о последствиях взрыва на аэродроме в российском Энгельсе

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона 29 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, трансляцию вел канал ICTV.

"Точно известно и о поражении самолетов, и о поражении транспортных средств и личного состава. И речь идет правда о большем количестве, чем трое погибших, о чем заявляли рашисты сначала", – сказал он.

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе снова были слышны взрывы. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. Погибло якобы три человека, еще четверо получили ранения.

В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине. Он добавил, что после повторной атаки на авиабазу Россия передислоцировала стратегическую авиацию из Энгельса.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе могут усложнить России организацию и реализацию ракетных ударов по энергообъектам Украины

29 декабря в Энгельсе также были слышны взрывы. В соцсетях утверждали, что работала ПВО.