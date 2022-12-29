ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стали известны имена и должности оккупантов, ликвидированных в результате удара по аэродрому в Энгельсе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ликвидированные в Энгельсе оккупанты обслуживали российские стратегические бомбардировщики Ту-160
Ликвидированные в Энгельсе оккупанты обслуживали российские стратегические бомбардировщики Ту-160
Фото: Alex Beltyukov / russianplanes.net / commons.wikimedia.org (иллюстративное фото)

В результате удара 26 декабря по аэродрому в Энгельсе Саратовской области РФ, где базируется стратегическая авиация РФ, были ликвидированы офицеры российских оккупационных войск – два старших лейтенанта и майор.

Информация об этом размещена 28 декабря на странице сообщества "Православное Заволжье" в российской соцсети ВКонтакте.

В посте сообщается о гражданской панихиде и отпевании офицеров в храме Энгельса 28 декабря. Сообщество также опубликовало их имена, ссылаясь на данные минобороны РФ.

В результата удара ликвидированы:

  • Воронов Андрей – гвардии майор, инженер авиационного комплекса инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, ветеран;
  • Ануфриенко Максим – гвардии старший лейтенант, инженер группы обслуживания самолетов и авиадвигателей инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка;
  • Пампухин Александр – гвардии старший лейтенант, инженер авиационного комплекса инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка.
Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. 

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе снова были слышны взрывы. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. По их информации, погибли три человека, еще четверо получили ранения.

В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине. Он добавил, что после повторной атаки на авиабазу Россия передислоцировала стратегическую авиацию из Энгельса.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе могут усложнить России организацию и реализацию ракетных ударов по энергообъектам Украины

Теги: Россия, Украина, взрыв, самолет, авиация, министерство обороны РФ, аэродром, армия РФ, Саратов, беспилотники, Минобороны, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, военнослужащий, авиабаза, взрывы, бомбардировщики, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (223523)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (209204)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (84118)
4
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (66420)
5
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (46680)
6
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (43288)
7
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (38087)
8
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (36944)
 
 
 
 