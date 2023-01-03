Пугачев: Шлюха из подворотни круче, чем Караулов

Речь о Караулове зашла в связи с его заявлениями, что Гордон якобы имеет "огромные апартаменты" в Москве напротив Кремля.

"Понятно, что в России вся пресса – она такая, "джинсовая". [...] Просто Караулов – это такая шлюха из подворотни. То есть просто за 5 тыс. он на коленях стоит и говорит: "Че сказать? Вот скажите – и я скажу, что надо. Прямо напишите мне на листочке", – сказал Пугачев.

Он отметил, что у Караулова "на московском – лужковском – канале была какая-то безумная передача" и что "приличные люди эту фамилию не называют вслух, не произносят".

"Это вообще... Шлюха из подворотни круче, чем Караулов. [...] Забудьте про это. Он хотел выслужиться. Ну хотел, чтобы его где-то не поджимали. Ну еще раз: забудьте. Это солдат. Он мобилизован был до мобилизации. Его мобилизовали, наверное, в студенческие годы. Я даже не знаю, чем он занимался", – объяснил Пугачев.

Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube