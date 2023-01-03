Пугачев: Шлюха из подворотни круче, чем Караулов

Речь о Караулове зашла в связи с его заявлениями, что Гордон якобы имеет "огромные апартаменты" в Москве напротив Кремля.
"Понятно, что в России вся пресса – она такая, "джинсовая". [...] Просто Караулов – это такая шлюха из подворотни. То есть просто за 5 тыс. он на коленях стоит и говорит: "Че сказать? Вот скажите – и я скажу, что надо. Прямо напишите мне на листочке", – сказал Пугачев.
Он отметил, что у Караулова "на московском – лужковском – канале была какая-то безумная передача" и что "приличные люди эту фамилию не называют вслух, не произносят".
"Это вообще... Шлюха из подворотни круче, чем Караулов. [...] Забудьте про это. Он хотел выслужиться. Ну хотел, чтобы его где-то не поджимали. Ну еще раз: забудьте. Это солдат. Он мобилизован был до мобилизации. Его мобилизовали, наверное, в студенческие годы. Я даже не знаю, чем он занимался", – объяснил Пугачев.
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В декабре 2022 года Гордон рассказывал, что в России против него открыли уголовное дело по нескольким статьям, объявили в розыск, заочно арестовали, внесли в реестр экстремистов и террористов, а позже признали "иноагентом", а также искали способы, как его опорочить. Через Караулова они распространили информацию, что якобы у Гордона в самом центре Москвы – "с окнами на Кремль", в элитном комплексе Four Seasons – есть квартира стоимостью 1 млрд руб., записанная на тещу. Караулов утверждал, что украинский журналист якобы сдает эту недвижимость за 1 млн руб. в месяц.
"Караулов пять сюжетов посвятил этому. Он тряс какой-то бумажкой, говорил: "Вот, смотрите, бумажка-выписка. Видите, вот у Гордона квартира на тещу..." Я несколько раз говорил: "Ребята, у меня нет не то что в Москве, в России вообще ни недвижимости, ни бизнеса. Ничего! Нет и не было. Ни на кого из моих родственников ничего не записано". В конце концов я говорю россиянам, руководству России: "Если есть что-то, так заберите!" Скажите: "Вот, мы забрали!" Так все же молчат", – сказал Гордон.