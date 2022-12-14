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Гордон – президенту ФК "Ингулец" Поворознюку: Жирная, отбитая свинья, ты должен отвечать за базар. Обоснуй то, что сказал про меня, или извинись

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Гордон заявил, что Поворознюк распространяет о нем пророссийские нарративы
Гордон заявил, что Поворознюк распространяет о нем пророссийские нарративы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк распространяет о нем неправдивую информацию, которая полностью совпадает с российской пропагандой. Об этом Гордон сказал во время стрима с телеведущим Василием Головановым 11 декабря, запись эфира опубликована в YouTube.

Поворознюк 10 декабря дал интервью YouTube-каналу Politeka. Во время интервью он, в частности, заявил, что Гордон – "агент ФСБ" и что у журналиста якобы есть квартира в Москве, записанная на тещу. 

"Многие хотят занять нишу эпатажного человека. Она всегда, конечно, популярна. Не только в России. У нас в Украине тоже есть люди, которые хотят выделяться и выделять, – сказал Гордон. – Мне вчера прислали видео с Поворознюком. Это очень смешная фигура. Такая жирная, отбитая свинья... Хотя это, наверное, я плохо сказал, потому что я оскорбляю свиней. Скажем, жаба. Он относится к категории людей, которые думают сделать себе имидж на очернении популярных людей".

Журналист подчеркнул, что оба утверждения, которые о нем озвучил Поворознюк, – ложь. 

"Это чучело повторило нарративы российской пропаганды. Российская пропаганда не знает уже, что делать, как заткнуть рот Гордону. Они не понимают. Они знают одно: мои видео в России смотрят десятки миллионов людей. Я для своей страны делаю огромное дело, потому что я говорю правду, рассказываю о том, что я знаю и вижу, и многие люди в России начинают задумываться, они же получают однобокую информацию. Я им даю информацию правдивую. Поэтому в России – я не ленюсь это повторять – беспрецедентный комплекс мер против меня был предпринят, которого не было ни против кого из граждан Украины за все годы украинской независимости", – сказал Гордон.

Журналист напомнил, что в России против него открыли уголовное дело по нескольким статьям, объявили в розыск, заочно арестовали, внесли в реестр экстремистов и террористов, а позже признали "иноагентом". Параллельно, продолжил Гордон, российские власти искали способы, как его опорочить. Через российского пропагандиста Андрея Караулова они распространили информацию, что якобы у Гордона в самом центре Москвы, "с окнами на Кремль", в элитном комплексе Four Seasons есть квартира стоимостью 1 млрд руб., записанная на тещу. Караулов утверждал, что украинский журналист якобы сдает эту недвижимость за 1 млн руб. в месяц.

"Караулов пять сюжетов посвятил этому. Он тряс какой-то бумажкой, говорил: "Вот, смотрите, бумажка-выписка. Видите, вот у Гордона квартира на тещу..." Я несколько раз говорил: "Ребята, у меня нет не то что в Москве, в России вообще ни недвижимости, ни бизнеса. Ничего! Нет и не было. Ни на кого из моих родственников ничего не записано". В конце концов я говорю россиянам, руководству России: "Если есть что-то, так заберите!" Скажите: "Вот, мы забрали!" Так все же молчат, – сказал Гордон. – И эта жирная, тупая, тупоголовая жаба по фамилии Поворознюк повторяет нарративы российской пропаганды".

Журналист обратился к Поворознюку и призвал предоставить доказательства озвученной им информации, а если нет доказательств – извиниться.  

"Ты же четырежды привлекался к уголовной ответственности и сидел. То есть ты понимаешь, что по законам мест, где ты находился, ты должен отвечать за базар. Ты должен обосновывать то, что говоришь. Поэтому я призываю тебя обосновать то, что ты сказал, а если не сможешь обосновать, извиниться. А если не сможешь извиниться, если не будет сил извиниться, я тебе посвящу время. Испорчу тебе репутацию и испорчу жизнь. Потому что так просто своим грязным, тупым ртом произносить такие вещи я тебе не позволю", – сказал Гордон. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доход группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". 

Бизнесмен также сообщил, что у него четыре судимости ("три за драки, а четвертая, выходит, экономическая", за "кражу солярки из карьера") и что трижды на него покушались. "Жестких [покушения] – три: расстрелянная машина, взорванная машина и граната [в кабинете]", – сказал он. 

В начале полномасштабного вторжения России в Украину опубликованное в соцсетях видео обращения Поворознюка к президенту Украины Владимиру Зеленскому стало вирусным. "Вова, ...башь их, бл...дь, а мы тебе будем помогать", – сказал тогда бизнесмен. 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, ФСБ, российская пропаганда, Андрей Караулов, Василий Голованов, Александр Поворознюк
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