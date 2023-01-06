Пугачев: Когда уже три месяца обсуждается поставка России тысячи ракет из Ирана, это обо всем говорит

ВПК России практически развален, и Путин знает, что армии оккупантов не хватает оружия для ведения захватнической войны в Украине, убежден Пугачев Фото: EPA

Гордон предложил бывшему другу Путина оценить, надолго ли у России сегодня хватит ракет и вообще оружия, чтобы воевать с Украиной.

Пугачев, сославшись на опыт работы в военно-промышленном комплексе (ВПК) РФ, заявил, что "если говорить о производстве [вооружений] российском, его практически не существует".

"Можно его даже не учитывать. Его просто не существует, не было никогда, и невозможно это выстроить заново. Тем более в условиях военной экономики. То есть это просто не работает", – добавил он.

В то же время, по словам бывшего российского банкира, советские запасы вооружений "никуда не делись".

"Понятно, что они, там, косые, кривые: все-таки прошло лет много. То есть им по 50 лет, и чего-то совершенного, каких-то особенных ракет – их, собственно, не существует тоже в природе. То есть все, что было... Если С-300, собственно ПВОшные ракеты выстроены уже [для использования в режиме] "земля – земля" [для обстрелов украинских городов], вы понимаете, о чем это говорит?" – высказался он.

Пугачев напомнил о планах России восполнить дефицит за счет иранских ракет и предположил, что "речь идет о контракте в тысячу ракет".

"Но вы знаете, что во время массированного обстрела Украины примерно Россия использует порядка 100 ракет. Ну вот смотрите, что такое тысяча. Это 10 обстрелов [ракетами], которых еще нет, и еще неизвестно, будет ли Иран их поставлять, и вообще такая, закрытая, история. Учитывая давление Америки на Иран и прочее", – подсчитал экс-банкир.

По мнению Пугачева, запасов вооружений у России мало, и Путин, "конечно", тоже знает, что у него мало вооружений.

"Сейчас знает, да. Ну то есть как... Что он думает? Что он думает конкретно, я не знаю, но в целом я могу догадываться. Он, конечно, понимает, что ничего там такого замечательного уже не произойдет: какого-то прорыва, захвата Киева и так далее. Он это понимает. Но он понимает, на мой взгляд, что можно постараться затянуть эту историю как можно дольше", – полагает бывший друг президента РФ.

Экс-банкир подчеркнул: очень важно понимать, что это два взаимосвязанных процесса – поставки оружия с Запада в Украину и отсутствие вооружений в России.

"То есть понятно, что никто в Россию ничего поставлять не собирается. Я и говорю: когда уже три месяца обсуждается поставка тысячи ракет из Ирана, это обо всем говорит. Понимаете? То есть это ни о чем. [Российские] военные, он [Путин] и все остальные выбрали такую вот тактику выжженной земли – бить по мирным жителям, по городам, по инфраструктуре. Для чего? Они считают, что народ не выдержит. В этом стратегия вся заключается", – пояснил Пугачев.

Российская стратегия, по оценке экс-банкира, направлена на то, чтобы затянуть время, потому что развязавший войну президент РФ "понимает, что придется отступать".

"Я думаю, что при всей его, так сказать, непогруженности в любую тему он понимает, шкурой своей ощущает, что дело плохо, дело пахнет керосином. Что вот этого победоносного марша на Киев и парада не будет никогда. Если только парад военнопленных. Он это понимает", – подытожил бывший друг Путина.