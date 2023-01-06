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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Когда уже три месяца обсуждается поставка России тысячи ракет из Ирана, это обо всем говорит

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ВПК России практически развален, и Путин знает, что армии оккупантов не хватает оружия для ведения захватнической войны в Украине, убежден Пугачев
ВПК России практически развален, и Путин знает, что армии оккупантов не хватает оружия для ведения захватнической войны в Украине, убежден Пугачев
Фото: EPA

Запасов оружия у России мало, и президент РФ Владимир Путин это понимает. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил проживающий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Гордон предложил бывшему другу Путина оценить, надолго ли у России сегодня хватит ракет и вообще оружия, чтобы воевать с Украиной.

Пугачев, сославшись на опыт работы в  военно-промышленном комплексе (ВПК) РФ, заявил, что "если говорить о производстве [вооружений] российском, его практически не существует".

"Можно его даже не учитывать. Его просто не существует, не было никогда, и невозможно это выстроить заново. Тем более в условиях военной экономики. То есть это просто не работает", – добавил он.

В то же время, по словам бывшего российского банкира, советские запасы вооружений "никуда не делись".

"Понятно, что они, там, косые, кривые: все-таки прошло лет много. То есть им по 50 лет, и чего-то совершенного, каких-то особенных ракет – их, собственно, не существует тоже в природе. То есть все, что было... Если С-300, собственно ПВОшные ракеты выстроены уже [для использования в режиме] "земля – земля" [для обстрелов украинских городов], вы понимаете, о чем это говорит?" – высказался он.

Пугачев напомнил о планах России восполнить дефицит за счет иранских ракет и предположил, что "речь идет о контракте в тысячу ракет".

"Но вы знаете, что во время массированного обстрела Украины примерно Россия использует порядка 100 ракет. Ну вот смотрите, что такое тысяча. Это 10 обстрелов [ракетами], которых еще нет, и еще неизвестно, будет ли Иран их поставлять, и вообще такая, закрытая, история. Учитывая давление Америки на Иран и прочее", – подсчитал экс-банкир.

По мнению Пугачева, запасов вооружений у России мало, и Путин, "конечно", тоже знает, что у него мало вооружений.

"Сейчас знает, да. Ну то есть как... Что он думает? Что он думает конкретно, я не знаю, но в целом я могу догадываться. Он, конечно, понимает, что ничего там такого замечательного уже не произойдет: какого-то прорыва, захвата Киева и так далее. Он это понимает. Но он понимает, на мой взгляд, что можно постараться затянуть эту историю как можно дольше", – полагает бывший друг президента РФ.

Экс-банкир подчеркнул: очень важно понимать, что это два взаимосвязанных процесса – поставки оружия с Запада в Украину и отсутствие вооружений в России.

"То есть понятно, что никто в Россию ничего поставлять не собирается. Я и говорю: когда уже три месяца обсуждается поставка тысячи ракет из Ирана, это обо всем говорит. Понимаете? То есть это ни о чем. [Российские] военные, он [Путин] и все остальные выбрали такую вот тактику выжженной земли – бить по мирным жителям, по городам, по инфраструктуре. Для чего? Они считают, что народ не выдержит. В этом стратегия вся заключается", – пояснил Пугачев.

Российская стратегия, по оценке экс-банкира, направлена на то, чтобы затянуть время, потому что развязавший войну президент РФ "понимает, что придется отступать".

"Я думаю, что при всей его, так сказать, непогруженности в любую тему он понимает, шкурой своей ощущает, что дело плохо, дело пахнет керосином. Что вот этого победоносного марша на Киев и парада не будет никогда. Если только парад военнопленных. Он это понимает", – подытожил бывший друг Путина.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир  Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал блицкриг, но он провалился.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, что российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30 до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за 2022 год – и это без учета санкционного режима.

Путин настолько ослабил российскую экономику и вооруженные силы, что стране может потребоваться до 30 лет, чтобы восстановить свой статус сверхдержавы – как в экономическом, так и в военном аспектах, писала 23 декабря The Times со ссылкой на оценки западных чиновников.

Россия давно прошла критическую отметку в 30% от довоенного арсенала своих современных ракет и использует боеприпасы из стратегического запаса, в то время как своими силами способна производить не более 50 ракет в месяц,  сообщил 4 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий. Поэтому Россия очень рассчитывает на баллистические ракеты из Ирана, однако до сих пор не смогла их получить, заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, оружие, санкции, экономика, Пентагон, промышленность, военные, оккупация, министерство обороны РФ, вооружение, ПВО, армия РФ, вторжение, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев, ракеты, ракета, российские оккупанты, деоккупация
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