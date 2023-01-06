Пугачев: Чубайс никогда на работу не брал никакого Путина. Наоборот, Чубайс "зарубил" Путина, когда его пытались протолкнуть в администрацию

По словам бывшего друга президента РФ, "Чубайс, естественно, с 90-х знает Путина прекрасно", в том числе потому, что "молодого реформатора" Чубайса в свое время продвигал КГБ. Пугачев добавил, что об этом рассказывал председатель КГБ СССР в 1988–1991 годах, член ГКЧП Владимир Крючков.
"Это 100%. Он [Чубайс] этого не скрывает. Он говорит: "Я же не генерал КГБ, а я просто агент". Агенты типа, по его мнению – это все граждане Советского Союза, которые чего-то достигли", – утверждает экс-банкир.
По словам Пугачева, "у Чубайса были проблемы с Путиным".
"Естественно, это не такой близкий человек, как [бывший глава Счетной палаты России Алексей] Кудрин. Это иллюзия, это миф, придуманная история. Во-первых, Чубайс никогда на работу не брал никакого Путина. Потому что все говорят: Чубайс взял Путина на работу и так далее. Наоборот, Чубайс "зарубил" Путина, когда Путина пытались протолкнуть в администрацию", – уточнил он.
По рассказам банкира, когда Чубайс был руководителем администрации первого президента РФ Бориса Ельцина, Путина "пытались протолкнуть начальником управления".
"Это просто ноль. Причем какого-то несуществующего. Чубайс, когда узнал, лично сказал: "Нет, нет, этого – вообще. До свидания", – вспоминает Пугачев.
Причин такой позиции экс-главы АП бывший друг Путина не знает, а сам Чубайс, по словам Пугачева, ему о своих мотивах не рассказывал.
"Но у них были после этого, после того как в итоге все-таки Путин пошел, пошел, пошел, Чубайс очень переживательно относился, и очень напрягался, и очень боялся его. Боялся, что он будет мстить. Реально просто боялся. Даже когда он был в РАО "ЕЭС" и прочее", – полагает Пугачев.
В итоге экс-глава АП, по его мнению, был к Путину "все равно ближе, чем все остальные".
"Это типа не совсем кооператив "Озеро", но вторая очередь. И Чубайс такой для него очень был, скажем, удобный в том смысле, что, во-первых, все хотят на него всех собак повесить, начиная с приватизации и заканчивая чем угодно, но тем не менее, обратите внимание, он ему отдал эту госкорпорацию ["Роснано"]" – рассказал бывший российский банкир.
Бывший друг Путина допускает, что глава Кремля сознательно отправил Чубайса из России на Запад после 22 февраля 2022 года в качестве потенциального переговорщика.
"У него очень хорошие связи на Западе, очень хорошие лоббисты там. И вот в этот момент, собственно, такая банальная операция и происходит. И Чубайс выпуливается, как мы знаем, в Италию, себе спокойненько там ждет. Даже когда он выполз, я сразу сказал: "Ждите. Он сейчас скоро подсветится в Вашингтоне и будет говорить: "Вот как так?" и прочее, пятое-десятое". Но, что называется, все пошло не так. И на сегодняшний день Чубайс Путину не нужен", – полагает экс-банкир.
Он уточнил, что "глобальный путинский план по внедрению Чубайса в "вашингтонский обком" не состоялся, но бывший российский топ-чиновник еще "может пригодиться".
"Ему [Путину] все равно нужны какие-то люди типа [российского бизнесмена, миллиардера Петра] Авена, Чубайса, которые реально могут просто зайти, там, поговорить, сказать: "Ну слушайте, такая ситуация", – предполагает бывший друг президента РФ.
Он допустил, в частности, что использовать Чубайса Путин может, чтобы намекнуть Западу на вероятное использование Россией ядерного оружия.
"Смотрите: придет Чубайс завтра и в Вашингтоне скажет: "Не шутите. Он на грани. Завтра просто шарахнет по Вашингтону". То есть он человек, который способен с кем-то разговаривать. У него реальные контакты. Поэтому – почему нет?" – подытожил Пугачев.
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Чубайс – российский политический, государственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". С 2011-го по 2020 год – председатель правления "Роснано". С 4 декабря 2020 года по 22 марта 2022 года – специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
23 марта стало известно, что Чубайс ушел в отставку и уехал из России, по одной из версий, это произошло из-за его несогласия с развязанной Путиным войной в Украине.
С июля 1996-го по март 1997-го Чубайс был руководителем администрации президента РФ Бориса Ельцина, перейдя в АП с должности заместителя председателя правительства России.
Путин после поражения мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (в команде которого он работал) на губернаторских выборах 1996 года переехал в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента РФ. После пребывания во главе Федеральной службы безопасности РФ и на посту секретаря Совета безопасности в августе 1999 года возглавил правительство.
В декабре 1999 года в связи с уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента России. В марте 2000 года на президентских выборах он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.