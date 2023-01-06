Пугачев: Чубайс никогда на работу не брал никакого Путина. Наоборот, Чубайс "зарубил" Путина, когда его пытались протолкнуть в администрацию

По словам бывшего друга президента РФ, "Чубайс, естественно, с 90-х знает Путина прекрасно", в том числе потому, что "молодого реформатора" Чубайса в свое время продвигал КГБ. Пугачев добавил, что об этом рассказывал председатель КГБ СССР в 1988–1991 годах, член ГКЧП Владимир Крючков.

"Это 100%. Он [Чубайс] этого не скрывает. Он говорит: "Я же не генерал КГБ, а я просто агент". Агенты типа, по его мнению – это все граждане Советского Союза, которые чего-то достигли", – утверждает экс-банкир.

По словам Пугачева, "у Чубайса были проблемы с Путиным".

"Естественно, это не такой близкий человек, как [бывший глава Счетной палаты России Алексей] Кудрин. Это иллюзия, это миф, придуманная история. Во-первых, Чубайс никогда на работу не брал никакого Путина. Потому что все говорят: Чубайс взял Путина на работу и так далее. Наоборот, Чубайс "зарубил" Путина, когда Путина пытались протолкнуть в администрацию", – уточнил он.

По рассказам банкира, когда Чубайс был руководителем администрации первого президента РФ Бориса Ельцина, Путина "пытались протолкнуть начальником управления".

"Это просто ноль. Причем какого-то несуществующего. Чубайс, когда узнал, лично сказал: "Нет, нет, этого – вообще. До свидания", – вспоминает Пугачев.

Причин такой позиции экс-главы АП бывший друг Путина не знает, а сам Чубайс, по словам Пугачева, ему о своих мотивах не рассказывал.

"Но у них были после этого, после того как в итоге все-таки Путин пошел, пошел, пошел, Чубайс очень переживательно относился, и очень напрягался, и очень боялся его. Боялся, что он будет мстить. Реально просто боялся. Даже когда он был в РАО "ЕЭС" и прочее", – полагает Пугачев.

В итоге экс-глава АП, по его мнению, был к Путину "все равно ближе, чем все остальные".

"Это типа не совсем кооператив "Озеро", но вторая очередь. И Чубайс такой для него очень был, скажем, удобный в том смысле, что, во-первых, все хотят на него всех собак повесить, начиная с приватизации и заканчивая чем угодно, но тем не менее, обратите внимание, он ему отдал эту госкорпорацию ["Роснано"]" – рассказал бывший российский банкир.

Бывший друг Путина допускает, что глава Кремля сознательно отправил Чубайса из России на Запад после 22 февраля 2022 года в качестве потенциального переговорщика.

"У него очень хорошие связи на Западе, очень хорошие лоббисты там. И вот в этот момент, собственно, такая банальная операция и происходит. И Чубайс выпуливается, как мы знаем, в Италию, себе спокойненько там ждет. Даже когда он выполз, я сразу сказал: "Ждите. Он сейчас скоро подсветится в Вашингтоне и будет говорить: "Вот как так?" и прочее, пятое-десятое". Но, что называется, все пошло не так. И на сегодняшний день Чубайс Путину не нужен", – полагает экс-банкир.

Он уточнил, что "глобальный путинский план по внедрению Чубайса в "вашингтонский обком" не состоялся, но бывший российский топ-чиновник еще "может пригодиться".

"Ему [Путину] все равно нужны какие-то люди типа [российского бизнесмена, миллиардера Петра] Авена, Чубайса, которые реально могут просто зайти, там, поговорить, сказать: "Ну слушайте, такая ситуация", – предполагает бывший друг президента РФ.

Он допустил, в частности, что использовать Чубайса Путин может, чтобы намекнуть Западу на вероятное использование Россией ядерного оружия.

"Смотрите: придет Чубайс завтра и в Вашингтоне скажет: "Не шутите. Он на грани. Завтра просто шарахнет по Вашингтону". То есть он человек, который способен с кем-то разговаривать. У него реальные контакты. Поэтому – почему нет?" – подытожил Пугачев.

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