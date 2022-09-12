Пугачев: Чубайс – такой, кондовый, комитетчик. Он из КГБ

Отвечая на вопрос Гордона, отравили или нет Чубайса в Италии после его отъезда из России в августе 2022 года, Пугачев подчеркнул, что ему "трудно сказать".
"Это такой, частный, случай. Но я знаю давно Чубайса и очень хорошо. Чубайс – вообще такой, кондовый, комитетчик. Он этого не скрывал. И комитетчики этого не скрывали, что они в свое время его продвигали и так далее...", – сказал Пугачев.
Бывший друг Путина утвердительно ответил на уточняющий вопрос Гордона о причастности Чубайса к КГБ.
"Ну да. Это можно просто в интернет зайти – и... Я не помню: там, [председатель КГБ СССР в 1988–1991 годах, член ГКЧП Владимир] Крючков рассказывал, что "мы обратили внимание на группу молодых людей, которые вот такие: перспективные. Мы их, там, продвигали и прочее". Это вообще не тайна. Это не то что откровение какое-то", – заявил он.
Размышляя о том, могло ли иметь место отравление Чубайса, Пугачев отметил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, планировал использовать Чубайса как переговорщика с Западом, но после срыва блицкрига в Украине такая необходимость отпала и заявил, что Чубайс разворовал ранее возглавляемую им госкорпорацию "Роснано" в интересах Путина.
"Он распилил бюджет всего "Роснано". Естественно, не распилил в свою пользу, а в пользу свою и босса. А это, как мы понимаем, совсем опасно – когда из окон выпадают, режут своих жен и детей и прочее", – отметил бывший друг Путина.
31 июля российская телеведущая Ксения Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в Италии в реанимацию.
1 августа Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс не может ходить, но может говорить. Помимо медиков, ситуацией занимается европейская разведка, указало агентство.
Financial Times заявляло, что источник, близкий к Чубайсу, не верит в версию отравления.
7 августа итальянское издание La Repubblica сообщило, что Чубайс выписался из итальянской больницы и переехал в Германию. До этого его допросил прокурор. По одной из первоначальных версий, Чубайс мог быть отравлен, но врачи склоняются к мнению, что причиной ухудшения его состояния стало неврологическое заболевание, синдром Гийена – Барре.
Официальная причина госпитализации Чубайса до сих пор не обнародована.
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
Чубайс – российский политический, государственный деятель, экономист. Бывший руководитель администрации президента РФ, бывший генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий".
С 2011-го по 2020 год – председатель правления "Роснано". С 4 декабря 2020 года по 22 марта 2022 года – специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
23 марта стало известно, что Чубайс ушел в отставку и уехал из России, по одной из версий, это произошло из-за его несогласия с развязанной Путиным войной в Украине.
Никаких сведений о причастности Чубайса к спецслужбам в его официальной биографии не содержится.