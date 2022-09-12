Пугачев: Чубайс – такой, кондовый, комитетчик. Он из КГБ

Отвечая на вопрос Гордона, отравили или нет Чубайса в Италии после его отъезда из России в августе 2022 года, Пугачев подчеркнул, что ему "трудно сказать".

"Это такой, частный, случай. Но я знаю давно Чубайса и очень хорошо. Чубайс – вообще такой, кондовый, комитетчик. Он этого не скрывал. И комитетчики этого не скрывали, что они в свое время его продвигали и так далее...", – сказал Пугачев.

Бывший друг Путина утвердительно ответил на уточняющий вопрос Гордона о причастности Чубайса к КГБ.

"Ну да. Это можно просто в интернет зайти – и... Я не помню: там, [председатель КГБ СССР в 1988–1991 годах, член ГКЧП Владимир] Крючков рассказывал, что "мы обратили внимание на группу молодых людей, которые вот такие: перспективные. Мы их, там, продвигали и прочее". Это вообще не тайна. Это не то что откровение какое-то", – заявил он.

Размышляя о том, могло ли иметь место отравление Чубайса, Пугачев отметил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, планировал использовать Чубайса как переговорщика с Западом, но после срыва блицкрига в Украине такая необходимость отпала и заявил, что Чубайс разворовал ранее возглавляемую им госкорпорацию "Роснано" в интересах Путина.

"Он распилил бюджет всего "Роснано". Естественно, не распилил в свою пользу, а в пользу свою и босса. А это, как мы понимаем, совсем опасно – когда из окон выпадают, режут своих жен и детей и прочее", – отметил бывший друг Путина.

31 июля российская телеведущая Ксения Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в Италии в реанимацию.

1 августа Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс не может ходить, но может говорить. Помимо медиков, ситуацией занимается европейская разведка, указало агентство.

Financial Times заявляло, что источник, близкий к Чубайсу, не верит в версию отравления.

7 августа итальянское издание La Repubblica сообщило, что Чубайс выписался из итальянской больницы и переехал в Германию. До этого его допросил прокурор. По одной из первоначальных версий, Чубайс мог быть отравлен, но врачи склоняются к мнению, что причиной ухудшения его состояния стало неврологическое заболевание, синдром Гийена – Барре.

Официальная причина госпитализации Чубайса до сих пор не обнародована.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube