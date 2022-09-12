Пугачев: После начала войны Путин уволил Чубайса и выпулил в Италию, чтобы он всплыл где-нибудь в Вашингтоне. Переговорщиков у Путина, кроме Чубайса, нет

"Тут же надо понимать такую вещь, что Чубайс – не диссидент и он не соскочил с этой темы и не потерялся, не уехал в каком-нибудь багажном отсеке, а его [президент России Владимир] Путин освободил от должности чуть ли не на второй день после начала войны. И он снялся", – обратил внимание Пугачев.

Бывший друг Путина подчеркивает, что очень хорошо знает как Путина, так и Чубайса.

"Но это мое – тем не менее мое персональное – мнение. И Путин его освобождает от должности советника, туда-сюда. И он отправляется в Италию. Первая моя идея... Мне многие позвонили и сказали: "Слушай, что ты думаешь? Молодец Чубайс или не молодец? Че он там делает?" Я говорю: "Слушайте. Вот смотрите. Путин мечтает за три дня нагнуть Украину, но потом ему придется вести переговоры – с кем? С американцами", – поясняет бывший друг Путина.

В то же время переговорщиков у Путина, кроме Чубайса, "никого и нет", считает он.

"То есть он его выпулил в Италию для того, чтобы он всплыл где-нибудь в Вашингтоне чуть позже. Но когда ситуация поменялась и понятно, что переговорщики ему уже не нужны, – дальше можно делать какие-то выводы", – подытожил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube