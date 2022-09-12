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Пугачев: После начала войны Путин уволил Чубайса и выпулил в Италию, чтобы он всплыл где-нибудь в Вашингтоне. Переговорщиков у Путина, кроме Чубайса, нет

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Возможно, под видом увольнения Путин отправил Чубайса на Запад в качестве переговорщика, полагает Пугачев
Возможно, под видом увольнения Путин отправил Чубайса на Запад в качестве переговорщика, полагает Пугачев
Фото: EPA

Бывший руководитель администрации президента (АП) РФ (1996–1997) Анатолий Чубайс мог уехать из РФ после начала полномасштабного вторжения не по идеологическим причинам, а как переговорщик с Западом, который должен был неформально представлять там российское руководство после планировавшегося захвата Украины. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

"Тут же надо понимать такую вещь, что Чубайс – не диссидент и он не соскочил с этой темы и не потерялся, не уехал в каком-нибудь багажном отсеке, а его [президент России Владимир] Путин освободил от должности чуть ли не на второй день после начала войны. И он снялся", – обратил внимание Пугачев.

Бывший друг Путина подчеркивает, что очень хорошо знает как Путина, так и Чубайса.

"Но это мое – тем не менее мое персональное – мнение. И Путин его освобождает от должности советника, туда-сюда. И он отправляется в Италию. Первая моя идея... Мне многие позвонили и сказали: "Слушай, что ты думаешь? Молодец Чубайс или не молодец? Че он там делает?" Я говорю: "Слушайте. Вот смотрите. Путин мечтает за три дня нагнуть Украину, но потом ему придется вести переговоры – с кем? С американцами", – поясняет бывший друг Путина.

В то же время переговорщиков у Путина, кроме Чубайса, "никого и нет", считает он.

"То есть он его выпулил в Италию для того, чтобы он всплыл где-нибудь в Вашингтоне чуть позже. Но когда ситуация поменялась и понятно, что переговорщики ему уже не нужны, – дальше можно делать какие-то выводы", – подытожил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Чубайс – российский политический, государственный деятель, экономист. Бывший руководитель администрации президента РФ, бывший генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий".

Чубайс и Путин знакомы как минимум с 1996 года, когда Чубайс возглавлял администрацию президента РФ Бориса Ельцина, а Путин переехав в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента РФ. Чубайс, по рассказам Пугачева, возражал против этого назначения.

С 2011-го по 2020 год – председатель правления "Роснано". С 4 декабря 2020 года по 22 марта 2022 года – специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта стало известно, что Чубайс ушел в отставку и уехал из России, по одной из версий, это произошло из-за его несогласия с развязанной Путиным войной в Украине.

31 июля российская телеведущая Ксения Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в Италии в реанимацию.

7 августа итальянское издание La Repubblica сообщило, что Чубайс выписался из итальянской больницы и переехал в Германию. До этого его допросил прокурор.  По одной из первоначальных версий, Чубайс мог быть отравлен, но врачи склонаяются к мнению, что причиной ухудшения его состояния стало неврологическое заболевание, синдром Гийена – Барре. Официальная причина госпитализации Чубайса до сих пор не обнародована.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Италия, переговоры, Вашингтон, вторжение, Анатолий Чубайс, отставка, страна-агрессор, российская агрессия, Роснано, война России против Украины, Сергей Пугачев, российские оккупанты
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