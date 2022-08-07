Чубайс выписался из итальянской больницы и переехал в Германию. До этого его допросил прокурор – СМИ

По данным издания, 6 августа он покинул больницу в городе Ольбия и направляется во Франкфурт (Германия), где пройдет реабилитацию.
Газета пишет, что результатов токсикологического анализа пока нет, но пациент отреагировал на лечение, поэтому врачи уверены, что причина ухудшения состояния – синдром Гийена – Барре, а не отравление.
Пока Чубайс находился в больнице, его допросил прокурор города Темпьо-Паузания Грегорио Капассо, а эксперты спецподразделения итальянских карабинеров провели токсикологический анализ в поисках ядов, говорится в статье.
Однако улучшение состояния пациента показало, что речь скорее идет о неврологическом заболевании, считает La Repubblica.
О госпитализации Чубайса 31 июля сообщила в Telegram российская телеведущая Ксения Собчак.
"Чубайс в реанимации. Говорила только что с [его женой] Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги", – написала она.
1 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс не может ходить, но может говорить. Помимо медиков, ситуацией занимается европейская разведка, указало агентство.
Financial Times заявлял, что источник, близкий к Чубайсу, не верит в версию отравления.
"Это очень понятные подозрения. Но он так не думает", – сказал собеседник издания.
Всемирная организация здравоохранения пишет, что синдром Гийена – Барре – редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром чаще всего встречается у взрослых людей, у мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях. Лечение включает симптоматическую терапию и иммунотерапию.