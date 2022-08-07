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Чубайс выписался из итальянской больницы и переехал в Германию. До этого его допросил прокурор – СМИ

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Результатов токсикологического анализа, взятого у политика, пока нет La Repubblica
Результатов токсикологического анализа, взятого у политика, пока нет – La Repubblica
Фото: ЕРА

В Италии из реанимации выписался бывший спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. Политик, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину уволился и уехал из страны, был госпитализирован в конце июля с симптомами паралича рук и ног, об этом сообщила La Repubblica.

По данным издания, 6 августа он покинул больницу в городе Ольбия и направляется во Франкфурт (Германия), где пройдет реабилитацию.

Газета пишет, что результатов токсикологического анализа пока нет, но пациент отреагировал на лечение, поэтому врачи уверены, что причина ухудшения состояния – синдром Гийена – Барре, а не отравление.

Пока Чубайс находился в больнице, его допросил прокурор города Темпьо-Паузания Грегорио Капассо, а эксперты спецподразделения итальянских карабинеров провели токсикологический анализ в поисках ядов, говорится в статье.

Однако улучшение состояния пациента показало, что речь скорее идет о неврологическом заболевании, считает La Repubblica.

О госпитализации Чубайса 31 июля сообщила в Telegram российская телеведущая Ксения Собчак.

"Чубайс в реанимации. Говорила только что с [его женой] Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги", – написала она.

1 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс не может ходить, но может говорить. Помимо медиков, ситуацией занимается европейская разведка, указало агентство.

Financial Times заявлял, что источник, близкий к Чубайсу, не верит в версию отравления.

"Это очень понятные подозрения. Но он так не думает", – сказал собеседник издания.

Контекст:

Всемирная организация здравоохранения пишет, что синдром Гийена – Барре – редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром чаще всего встречается у взрослых людей, у мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях. Лечение включает симптоматическую терапию и иммунотерапию.

Теги: Россия, Ксения Собчак, Италия, больница, Анатолий Чубайс, реанимация
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