Чубайс выписался из итальянской больницы и переехал в Германию. До этого его допросил прокурор – СМИ

Результатов токсикологического анализа, взятого у политика, пока нет – La Repubblica Фото: ЕРА

По данным издания, 6 августа он покинул больницу в городе Ольбия и направляется во Франкфурт (Германия), где пройдет реабилитацию.

Газета пишет, что результатов токсикологического анализа пока нет, но пациент отреагировал на лечение, поэтому врачи уверены, что причина ухудшения состояния – синдром Гийена – Барре, а не отравление.

Пока Чубайс находился в больнице, его допросил прокурор города Темпьо-Паузания Грегорио Капассо, а эксперты спецподразделения итальянских карабинеров провели токсикологический анализ в поисках ядов, говорится в статье. Однако улучшение состояния пациента показало, что речь скорее идет о неврологическом заболевании, считает La Repubblica. О госпитализации Чубайса 31 июля сообщила в Telegram российская телеведущая Ксения Собчак. "Чубайс в реанимации. Говорила только что с [его женой] Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги", – написала она. 1 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс не может ходить, но может говорить. Помимо медиков, ситуацией занимается европейская разведка, указало агентство. Financial Times заявлял, что источник, близкий к Чубайсу, не верит в версию отравления. "Это очень понятные подозрения. Но он так не думает", – сказал собеседник издания.