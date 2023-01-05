ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси объявили о совместных с РФ летных учениях и прибытии новой военной техники из России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Учения с Россией в Беларуси проведут "в целях повышения уровня боевой подготовки"
Учения с Россией в Беларуси проведут "в целях повышения уровня боевой подготовки"
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Минобороны Беларуси анонсировало совместные летные учения с военными России на своей территории.

"В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения", – говорится в сообщении.

От РФ в учениях примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Также в ведомстве сообщили, что продолжают наращивание региональной группировки войск Беларуси и России.

В частности, в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, сообщили в минобороны Беларуси.

Канал "Беларускі Гаюн" уточняет, что в Беларусь из России прибыл эшелон из 34 единиц военной техники.

Контекст:

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидеров РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 2 января сообщила, что совместные учения подразделений российской и белорусской армий на территории РБ, которые начались в апреле, снова продлены – как минимум до 8 января.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, военные, авиация, воздух, учения, войска, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
Умерла участница шоу "Голос країни"
Умерла участница шоу "Голос країни"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (388298)
2
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (162439)
3
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (157674)
4
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (136279)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (101954)
6
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (99583)
7
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (97086)
8
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (80774)
 
 
 
 