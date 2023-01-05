В Беларуси объявили о совместных с РФ летных учениях и прибытии новой военной техники из России

"В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения", – говорится в сообщении.

От РФ в учениях примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Также в ведомстве сообщили, что продолжают наращивание региональной группировки войск Беларуси и России.

В частности, в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, сообщили в минобороны Беларуси.

Канал "Беларускі Гаюн" уточняет, что в Беларусь из России прибыл эшелон из 34 единиц военной техники.

Контекст:

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидеров РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 2 января сообщила, что совместные учения подразделений российской и белорусской армий на территории РБ, которые начались в апреле, снова продлены – как минимум до 8 января.