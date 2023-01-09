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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военная техника, которую РФ перебрасывает на учения в Беларусь, снята с длительного хранения и нуждается в ремонте – Генштаб ВСУ

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По данным минобороны Беларуси, в страну прибыли девять военных вертолетов из РФ
По данным минобороны Беларуси, в страну прибыли девять военных вертолетов из РФ
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Военная техника, которую РФ перебрасывает на учения в Беларусь, снята с длительного хранения и нуждается в ремонте. Об этом 9 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

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Беларусь и Россия намерены провести совместное "летно-тактическое учение" авиации с 16 января по 1 февраля на белорусской территории. Об этом 8 января заявила пресс-служба минобороны Беларуси. По данным ведомства, в страну прибыли девять военных вертолетов из РФ.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, военная техника, вертолет, война России против Украины, учения
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