Военная техника, которую РФ перебрасывает на учения в Беларусь, снята с длительного хранения и нуждается в ремонте – Генштаб ВСУ

По данным минобороны Беларуси, в страну прибыли девять военных вертолетов из РФ Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

"По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

Беларусь и Россия намерены провести совместное "летно-тактическое учение" авиации с 16 января по 1 февраля на белорусской территории. Об этом 8 января заявила пресс-служба минобороны Беларуси. По данным ведомства, в страну прибыли девять военных вертолетов из РФ.