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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларусь прибыло 30 платформ с военной техникой из РФ

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В Беларуси заметили новые поступления военной техники из России
В Беларуси заметили новые поступления военной техники из России
Скриншот: Live. Сообщество железнодорожников Беларуси / Telegram

8 января в 13.00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские в Беларуси прибыл эшелон с техникой и личным составом ВС РФ. Об этом сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси в Telegram.

Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, два грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и два пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек, говорится в сообщении.

По данным канала, среди техники были замечены не меньше восьми грузовиков КамАЗ, минимум шесть тягачей МТЛБ и не меньше двух артиллерийских машин 1В15.

Известно, что эшелон был отправлен со станции Зайцевка в Воронежской области РФ, которая находится в приграничной зоне с оккупированной частью Луганской области Украины.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 2 января 2023 года сообщила, что совместные учения подразделений российской и белорусской армий на территории Беларуси, которые начались в апреле, снова продлены – как минимум до 8 января.

Теги: Беларусь, военная техника, война России против Украины, войска, российские военные
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