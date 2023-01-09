В Беларусь прибыло 30 платформ с военной техникой из РФ

Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, два грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и два пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек, говорится в сообщении.
По данным канала, среди техники были замечены не меньше восьми грузовиков КамАЗ, минимум шесть тягачей МТЛБ и не меньше двух артиллерийских машин 1В15.
Известно, что эшелон был отправлен со станции Зайцевка в Воронежской области РФ, которая находится в приграничной зоне с оккупированной частью Луганской области Украины.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 2 января 2023 года сообщила, что совместные учения подразделений российской и белорусской армий на территории Беларуси, которые начались в апреле, снова продлены – как минимум до 8 января.