В Беларусь прибыло 30 платформ с военной техникой из РФ

Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, два грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и два пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек, говорится в сообщении.

По данным канала, среди техники были замечены не меньше восьми грузовиков КамАЗ, минимум шесть тягачей МТЛБ и не меньше двух артиллерийских машин 1В15.

Известно, что эшелон был отправлен со станции Зайцевка в Воронежской области РФ, которая находится в приграничной зоне с оккупированной частью Луганской области Украины.