Россия и Беларусь нагнетают ситуацию на границе, но провокаций пока нет – ГПСУ

"Украина никогда не забывала о том, что со стороны Беларуси может возобновиться вторжение российских подразделений. Россия активно давит на Беларусь, чтобы та полноценно приняла участие в войне", – сказал он.
Поэтому пограничники готовы к любому варианту развития событий, подчеркнул спикер ГПСУ. Ситуацию усложняют совместные военные учения двух стран, сказал он. Защитники Украины усиливают свои позиции на этом направлении и укрепляют границу и приграничные территории.
"К счастью, мы не фиксируем перемещения техники или полетов тяжелой авиации непосредственно рядом с границей либо каких-то других провокаций. Однако мы готовы к развитию чего-либо, что может осуществить Россия на этом направлении", – сказал он.
При этом РФ и Беларусь сообщениями о наращивании так называемой региональной группировки войск Союзного государства постоянно нагнетают ситуацию, поэтому Украина вынуждена держать на этом направлении необходимое количество сил и средств на случай попытки повторного вторжения, отметил Демченко.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 2 января 2023 года сообщила, что совместные учения подразделений российской и белорусской армий на территории Беларуси, которые начались в апреле, снова продлены – как минимум до 8 января.