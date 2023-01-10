Россия постепенно перебрасывает свои войска из Беларуси на восток Украины – Госпогранслужба

"Вместе с этим наращивается так называемая региональная группировка войск Союзного государства. Это продолжение нагнетания ситуации, чтобы Украина держала необходимое количество сил и средств, чтобы отразить возможное повторное нападение", – отметил Демченко.

Он подчеркнул, что Госпогранслужба не фиксирует перемещений возле украинской границы техники, личного состава или подразделений РФ и Беларуси.

"В то же время те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, – их потихоньку Россия перебрасывает на восток нашей страны, чтобы усилить свою группировку на том направлении, где ведутся боевые действия", – сказал он.

По словам Демченко, Россия и Беларусь постоянно проводят свои совместные военные учения, нагнетая таким образом ситуацию и стремясь сковать значительную часть украинских сил на северной границе и не допустить переброски на другие направления.

В то же время в ГПСУ уверены, что пока сил врага в Беларуси, которые могли бы повторить прошлогоднее вторжение с севера, недостаточно.

"Сейчас сил и средств, создание такой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение прямо сейчас, не отмечают ни ГПСУ, ни подразделения разведки", – подытожил Демченко.