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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия постепенно перебрасывает свои войска из Беларуси на восток Украины – Госпогранслужба

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Российских оккупантов готовят на белорусских полигонах и перебрасывают на восток Украины
Российских оккупантов готовят на белорусских полигонах и перебрасывают на восток Украины
Фото: EPA

Ситуация на границе Украины и Беларуси остается контролируемой, российские оккупанты, пройдя подготовку на белорусских полигонах, отправляются воевать на временно оккупированные территории Восточной Украины. Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал 10 января в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Вместе с этим наращивается так называемая региональная группировка войск Союзного государства. Это продолжение нагнетания ситуации, чтобы Украина держала необходимое количество сил и средств, чтобы отразить возможное повторное нападение", – отметил Демченко.

Он подчеркнул, что Госпогранслужба не фиксирует перемещений возле украинской границы техники, личного состава или подразделений РФ и Беларуси.

"В то же время те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, – их потихоньку Россия перебрасывает на восток нашей страны, чтобы усилить свою группировку на том направлении, где ведутся боевые действия", – сказал он.

По словам Демченко, Россия и Беларусь постоянно проводят свои совместные военные учения, нагнетая таким образом ситуацию и стремясь сковать значительную часть украинских сил на северной границе и не допустить переброски на другие направления.

В то же время в ГПСУ уверены, что пока сил врага в Беларуси, которые могли бы повторить прошлогоднее вторжение с севера, недостаточно.

"Сейчас сил и средств, создание такой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение прямо сейчас, не отмечают ни ГПСУ, ни подразделения разведки", – подытожил Демченко.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря 2022 года стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря 2022 года, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Авиаподразделения ВС России и Беларуси с 16 января по 1 февраля 2023 года проведут совместные летно-тактические учения, во время которых задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО, сообщали в минобороны Беларуси. 8 января 2023 года в Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая военно-космических сил вооруженных сил РФ.

В Пентагоне 9 января 2023 года заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины.

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