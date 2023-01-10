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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС обещает новые санкции против Беларуси и Ирана за поддержку войны в Украине

Фон дер Ляйен: Мы распространим санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, например, на Беларусь или Иран
Фон дер Ляйен: Мы распространим санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, например, на Беларусь или Иран
Фото: EPA

Европейский союз будет вводить новые санкции против Беларуси и Ирана, которые поддерживают Россию в войне против Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, видео опубликовано в ее Twitter.

"Мы будем оказывать давление на Кремль так долго, как это потребуется, с помощью режима жестких санкций. Мы распространим эти санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, например, на Беларусь или Иран", – заявила президент Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что Европа будет вводить новые санкции против Беларуси, отвечая на роль страны в российской войне в Украине. 

Контекст:

Беларусь с начала полномасштабного вторжения РФ является участником войны, так как с ее территории заходили российские войска в Украину. Также Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов. 

4 октября 2022 года Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что его страна принимает участие в войне России против Украины.

Что касается Ирана, то Россия активно применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, Беларусь, санкции, Еврокомиссия, Брюссель, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Европа, ЕС
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