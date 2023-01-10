ЕС обещает новые санкции против Беларуси и Ирана за поддержку войны в Украине

"Мы будем оказывать давление на Кремль так долго, как это потребуется, с помощью режима жестких санкций. Мы распространим эти санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, например, на Беларусь или Иран", – заявила президент Еврокомиссии.
Она также подчеркнула, что Европа будет вводить новые санкции против Беларуси, отвечая на роль страны в российской войне в Украине.
Since the start of Russia's war on Ukraine, our EU-@NATO cooperation has only grown stronger.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 10, 2023
Today with the new Joint Declaration we are bringing our partnership to the next level.
We will deepen our excellent cooperation and expand it to new areas ↓ https://t.co/X6oWqOsXoi
Беларусь с начала полномасштабного вторжения РФ является участником войны, так как с ее территории заходили российские войска в Украину. Также Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября 2022 года Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что его страна принимает участие в войне России против Украины.
Что касается Ирана, то Россия активно применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.