ЕС обещает новые санкции против Беларуси и Ирана за поддержку войны в Украине

Фон дер Ляйен: Мы распространим санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, например, на Беларусь или Иран Фото: EPA

"Мы будем оказывать давление на Кремль так долго, как это потребуется, с помощью режима жестких санкций. Мы распространим эти санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, например, на Беларусь или Иран", – заявила президент Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что Европа будет вводить новые санкции против Беларуси, отвечая на роль страны в российской войне в Украине.