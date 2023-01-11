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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларусь из РФ перебросили новый эшелон с техникой и российскими военными – Сообщество железнодорожников Беларуси

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В Беларусь продолжают прибывать новые российские подразделения
В Беларусь продолжают прибывать новые российские подразделения
Фото: EPA

Россия отправила в Беларусь очередной эшелон с военной техникой, военнослужащими и боеприпасами, сообщает 11 января в Telegram Сообщество железнодорожников Беларуси.

Как отмечается в сообщении, 9 января днем на железнодорожную станцию Чепино, которая находится под Витебском, прибыл эшелон вооруженных сил РФ.

Всего в эшелоне находилось 40 вагонов, среди которых: 15 пассажирских (в которых могли находиться ориентировочно 750 человек личного состава), 10 грузовых со снаряжением и боеприпасами, а также 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Известно, что эшелон следовал из российского Омска (станция Московка), откуда был отправлен 3 января.

8 января сообщалось о прибытии в Беларусь из РФ 30 платформ с техникой и около 100 военнослужащих. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря 2022 года стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря 2022 года, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Авиаподразделения ВС России и Беларуси с 16 января по 1 февраля 2023 года проведут совместные летно-тактические учения, во время которых задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО, сообщали в минобороны Беларуси. 8 января 2023 года в Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая военно-космических сил вооруженных сил РФ.

В Пентагоне 9 января 2023 года заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, оккупация, военная техника, ГПСУ, боеприпасы, армия РФ, вторжение, полигон, вагоны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, учения, военнослужащий, Восток Украины, российские оккупанты
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