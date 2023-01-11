В Беларусь из РФ перебросили новый эшелон с техникой и российскими военными – Сообщество железнодорожников Беларуси

Как отмечается в сообщении, 9 января днем на железнодорожную станцию Чепино, которая находится под Витебском, прибыл эшелон вооруженных сил РФ.

Всего в эшелоне находилось 40 вагонов, среди которых: 15 пассажирских (в которых могли находиться ориентировочно 750 человек личного состава), 10 грузовых со снаряжением и боеприпасами, а также 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Известно, что эшелон следовал из российского Омска (станция Московка), откуда был отправлен 3 января.

8 января сообщалось о прибытии в Беларусь из РФ 30 платформ с техникой и около 100 военнослужащих. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.