Британская разведка объяснила развертывание российской авиации в Беларуси

Как отмечается в сводке, 8 января 2023 года министерство обороны Беларуси объявило о совместных российско-белорусских тактических летных учениях, которые пройдут в стране с 16 января по 1 февраля 2023 года.
По состоянию на 8 января 2023 года, сказано в сводке, авианаблюдатели-любители отметили прибытие в общей сложности 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. На некоторых из них была маркировка со знаком Z. Отмечается, что они приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.
(2/4) As of 08 January 2023, amateur aircraft spotters noted the arrival of total of 12 Mi-8 support helicopters and Mi-24 and Ka-52 attack helicopters. With some appearing with ‘Z’ markings, the aircraft landed at Machulishchy Air Base near Minsk.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 11, 2023
По данным британской разведки, новое развертывание российских самолетов в Беларуси, скорее всего, является реальными учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.
"Хотя Россия держит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в обучении. Маловероятно, что они составят заслуживающую доверия наступательную силу", – отмечают в минобороны Британии.
(4/4) Although Russia maintains a large number of forces in Belarus, they are mostly involved in training. They are unlikely to constitute a credible offensive force.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 11, 2023
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря 2022 года стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В ГПСУ заявили 27 декабря 2022 года, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.
Авиаподразделения ВС России и Беларуси с 16 января по 1 февраля 2023 года проведут совместные летно-тактические учения, во время которых задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО, сообщали в минобороны Беларуси. 8 января 2023 года в Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая военно-космических сил вооруженных сил РФ.
В Пентагоне 9 января 2023 года заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины.