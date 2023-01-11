Британская разведка объяснила развертывание российской авиации в Беларуси

Как отмечается в сводке, 8 января 2023 года министерство обороны Беларуси объявило о совместных российско-белорусских тактических летных учениях, которые пройдут в стране с 16 января по 1 февраля 2023 года.

По состоянию на 8 января 2023 года, сказано в сводке, авианаблюдатели-любители отметили прибытие в общей сложности 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. На некоторых из них была маркировка со знаком Z. Отмечается, что они приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.

(2/4) As of 08 January 2023, amateur aircraft spotters noted the arrival of total of 12 Mi-8 support helicopters and Mi-24 and Ka-52 attack helicopters. With some appearing with ‘Z’ markings, the aircraft landed at Machulishchy Air Base near Minsk. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 11, 2023

По данным британской разведки, новое развертывание российских самолетов в Беларуси, скорее всего, является реальными учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

"Хотя Россия держит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в обучении. Маловероятно, что они составят заслуживающую доверия наступательную силу", – отмечают в минобороны Британии.

(4/4) Although Russia maintains a large number of forces in Belarus, they are mostly involved in training. They are unlikely to constitute a credible offensive force. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 11, 2023