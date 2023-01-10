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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Беларуси утверждает, что завершило проверку военнообязанных, которую проводили по поручению Лукашенко

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В Беларуси закончена проверка учета военнообязанных, заявили в минобороны республики
В Беларуси закончена проверка учета военнообязанных, заявили в минобороны республики
Фото: EPA

В Беларуси завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Об этом сообщила 10 января в Telegram пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь.

В военном ведомстве отмечают, что граждане страны "с пониманием" отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности, которые проводились по поручению называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Отмечается, что более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных.

"Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки", – резюмировали в МО РБ.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря 2022 года стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря 2022 года, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Авиаподразделения ВС России и Беларуси с 16 января по 1 февраля 2023 года проведут совместные летно-тактические учения, во время которых задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО, сообщали в минобороны Беларуси. 8 января 2023 года в Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая военно-космических сил вооруженных сил РФ.

В Пентагоне 9 января 2023 года заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, вторжение, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, проверки
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