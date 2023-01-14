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В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. В ВСУ призвали не верить слухам о наступлении оккупантов с севера

Павлюк отметил, что взрывы в Киеве не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО
Павлюк отметил, что взрывы в Киеве не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО
Фото: Олександр Павлюк / Сухопутні війська / Telegram

В Киеве утром 14 января прогремели несколько взрывов. Об в Telegram написал начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера", – отметил Павлюк.

Он подчеркнул, что никаких наступательных действий врага с севера на данный момент не зафиксировано.

"Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Если бы была угроза – вы бы услышали сигнал тревоги. О причине взрывов будет сообщено отдельно", – добавил Павлюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси, которая граничит с Киевской областью. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В Госпогранслужбе Украины заявляли 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. 12 января 2023 года в Генштабе ВСУ тоже не фиксировали такой группировки.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, Киевская область, ВСУ, война России против Украины, взрывы
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