В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. В ВСУ призвали не верить слухам о наступлении оккупантов с севера

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера", – отметил Павлюк.
Он подчеркнул, что никаких наступательных действий врага с севера на данный момент не зафиксировано.
"Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Если бы была угроза – вы бы услышали сигнал тревоги. О причине взрывов будет сообщено отдельно", – добавил Павлюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси, которая граничит с Киевской областью. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В Госпогранслужбе Украины заявляли 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. 12 января 2023 года в Генштабе ВСУ тоже не фиксировали такой группировки.