В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. В ВСУ призвали не верить слухам о наступлении оккупантов с севера

Павлюк отметил, что взрывы в Киеве не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО Фото: Олександр Павлюк / Сухопутні війська / Telegram

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера", – отметил Павлюк.

Он подчеркнул, что никаких наступательных действий врага с севера на данный момент не зафиксировано.

"Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Если бы была угроза – вы бы услышали сигнал тревоги. О причине взрывов будет сообщено отдельно", – добавил Павлюк.

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