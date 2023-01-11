В Херсоне взрывы от обстрелов россиянами повредили здание университета

Взрывная волна уничтожила стекла в окнах, также разбита скамейка во дворе, сообщил глава ОВА.
"Россияне продолжают воевать с наукой и здравым смыслом", – прокомментировал Янушевич.
Российские оккупационные войска 11 января обстреляли в Херсоне областную детскую больницу. В результате удара в неонатальном корпусе были выбиты окна. Позже Янушевич проинформировал об ударе оккупантов по перинатальному центру в Херсоне.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты стали излюбленными целями ударов россиян.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.