ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне взрывы от обстрелов россиянами повредили здание университета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В здании университета выбило окна
В здании университета выбило окна
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Из-за многочисленных взрывов в центре Херсона 11 января было повреждено здание Херсонского государственного университета. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

Взрывная волна уничтожила стекла в окнах, также разбита скамейка во дворе, сообщил глава ОВА.

"Россияне продолжают воевать с наукой и здравым смыслом", – прокомментировал Янушевич.

Российские оккупационные войска 11 января обстреляли в Херсоне областную детскую больницу. В результате удара в неонатальном корпусе были выбиты окна. Позже Янушевич проинформировал об ударе оккупантов по перинатальному центру в Херсоне. 

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что  украинские школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты стали излюбленными целями ударов россиян.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, взрывы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
Огневич после обвинений Ефросининой сделала заявление
Огневич после обвинений Ефросининой сделала заявление
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (154993)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (89950)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (55902)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (41413)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (39482)
6
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (31379)
7
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться (25733)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (25537)
 
 
 
 