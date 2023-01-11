В Херсоне взрывы от обстрелов россиянами повредили здание университета

Взрывная волна уничтожила стекла в окнах, также разбита скамейка во дворе, сообщил глава ОВА.

"Россияне продолжают воевать с наукой и здравым смыслом", – прокомментировал Янушевич.

Российские оккупационные войска 11 января обстреляли в Херсоне областную детскую больницу. В результате удара в неонатальном корпусе были выбиты окна. Позже Янушевич проинформировал об ударе оккупантов по перинатальному центру в Херсоне.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты стали излюбленными целями ударов россиян.