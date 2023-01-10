Войска РФ за сутки 46 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые – глава ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

"Херсон россияне обстреляли 14 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, вследствие российских обстрелов 9 января два человека погибли, еще двое получили ранения.