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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ за сутки 46 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые – глава ОВА

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Херсон оккупанты обстреляли 14 раз, сообщил Янушевич
Херсон оккупанты обстреляли 14 раз, сообщил Янушевич
Фото: EPA

Российские войска 9 января 46 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram 10 января.

Оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

"Херсон россияне обстреляли 14 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, вследствие российских обстрелов 9 января два человека погибли, еще двое получили ранения.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Ярослав Янушевич
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