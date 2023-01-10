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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью – Генштаб

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После нескольких дней подготовки мобилизованных отправляют на фронт
После нескольких дней подготовки мобилизованных отправляют на фронт
Фото: ЕРА

Россияне продолжают мобилизацию местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 10 января в Facebook.

В Горловке Донецкой области 6 января прошел очередной рейд, мобилизовано до 30 человек. Из них четверо – с инвалидностью, информируют в Генштабе.

"После двух дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Российская армия несет в южном районе фронта большие потери. Так, за первую неделю 2023 года в больницу в оккупированном Новотроицком Херсонской области привезли около 120 раненых оккупантов, добавляют в ВСУ.

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Контекст:

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали около 111 170 российских оккупантов, из них 430 – за последние сутки. 

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, мобилизация, армия РФ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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