Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью – Генштаб

В Горловке Донецкой области 6 января прошел очередной рейд, мобилизовано до 30 человек. Из них четверо – с инвалидностью, информируют в Генштабе.
"После двух дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.
Российская армия несет в южном районе фронта большие потери. Так, за первую неделю 2023 года в больницу в оккупированном Новотроицком Херсонской области привезли около 120 раненых оккупантов, добавляют в ВСУ.
Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали около 111 170 российских оккупантов, из них 430 – за последние сутки.