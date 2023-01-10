Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью – Генштаб

В Горловке Донецкой области 6 января прошел очередной рейд, мобилизовано до 30 человек. Из них четверо – с инвалидностью, информируют в Генштабе.

"После двух дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Российская армия несет в южном районе фронта большие потери. Так, за первую неделю 2023 года в больницу в оккупированном Новотроицком Херсонской области привезли около 120 раненых оккупантов, добавляют в ВСУ.