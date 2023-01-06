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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сбитый российский самолет упал на село в Донецкой области. Видео – Стратком

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За последние сутки украинские войска уничтожили самолет и вертолет оккупантов
За последние сутки украинские войска уничтожили самолет и вертолет оккупантов
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские силы обороны обезвредили самолет российской армии в Донецкой области. Об этом 6 января сообщило в Telegram Управление стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ.

Остатки самолета, который "приземлили" противовоздушные силы Вооруженных сил Украины, упали в селе Веселая Долина. Оно находится в Бахмутском районе, где идут ожесточенные бои.

На кадрах видно, как сбитый самолет догорает рядом с наполовину разрушенным двухэтажным зданием. 

"Российский самолет, сбитый украинской ПВО под Бахмутом 5 января, упал в селе Веселая Долина в Донецкой области", – говорится в сообщении Страткома.

Генштаб ВСУ сегодня информировал, что за последние сутки украинские войска уничтожили самолет и вертолет оккупантов. Потери РФ в живой силе составили 530 погибших. 

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. 3 января 2023 года британская разведка сообщила, что частота российских атак под Бахмутом заметно снизилась

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 3 января, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска Луганской области. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар – Бахмут – Майорск Донецкой области. 

Теги: Донецкая область, самолет, Генштаб ВСУ, ПВО, армия РФ, война России против Украины, Бахмут
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