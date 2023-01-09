Оккупанты обстреляли жилой квартал в Херсоне, есть погибший

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон Скриншот: Ярослав Янушевич / Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram

По данным Янушевича, в результате обстрела один человек погиб. Еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. В настоящее время за ее жизнь борются врачи.

Глава ОВА опубликовала видео с последствиями обстрела.

Ранее Янушевич сообщал, что ночью 9 января российские оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсоне.