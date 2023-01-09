Оккупанты обстреляли жилой квартал в Херсоне, есть погибший

По данным Янушевича, в результате обстрела один человек погиб. Еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. В настоящее время за ее жизнь борются врачи.
Глава ОВА опубликовала видео с последствиями обстрела.
Ранее Янушевич сообщал, что ночью 9 января российские оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсоне.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.