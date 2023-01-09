Оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсоне – глава ОВА

"Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения. Также в результате российского обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных", – написал он.

Янушевич отметил, что подача тепла и света в Херсоне не прекращалась.

В результате атаки пострадавших нет.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.