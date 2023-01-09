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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине возросло потребление электричества, "Укрэнерго" увеличила период отключений света

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В Украине возросло потребление электроэнергии
В Украине возросло потребление электроэнергии
Фото: depositphotos.com

Потребление электроэнергии в Украине утром 9 января возросло. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Укрэнерго".

"По состоянию на 11.00 9 января потребление в Украине выросло из-за понижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме для всех областей Украины установлены лимиты потребления, действующие с 4.00 до 24.00", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

"Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий. Кроме того, ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны. Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная – Запорожская АЭС", – заявили в "Укрэнерго".

8 января лимиты действовали с 9.00 до 24.00.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0CPuoGWXqa5aerrD65tzffwRqe4x1cMf7GwsiwCwwssDVxVy3SFuLFoJebuBvNMpxl

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, война России против Украины
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