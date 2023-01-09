В Украине возросло потребление электричества, "Укрэнерго" увеличила период отключений света

"По состоянию на 11.00 9 января потребление в Украине выросло из-за понижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме для всех областей Украины установлены лимиты потребления, действующие с 4.00 до 24.00", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

"Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий. Кроме того, ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны. Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная – Запорожская АЭС", – заявили в "Укрэнерго".

8 января лимиты действовали с 9.00 до 24.00.