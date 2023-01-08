На Рождество Россия снова обстреляла одну из ТЭС ДТЭК

В результате обстрела было повреждено оборудование тепловой электростанции, пострадавших нет. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия.

Это уже 25-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК, отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что для безопасности на предприятиях находятся только критически важные сотрудники.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.