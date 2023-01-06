Украинцы должны быть готовы к возможному возобновлению аварийных отключений – Шмыгаль

"Энергосистема Украины работает стабильно, ремонты продолжаются, аварийных отключений сейчас почти нет... Через 2,5 месяца после начала отопительного сезона мы можем сказать, что пока успешно преодолеваем вызовы зимы. Сделаем все, чтобы так оставалось и дальше", – сказал премьер-министр.

Он отметил, что в подземных газовых хранилищах 11,7 млрд м³ газа, а на складах 1,2 млн тонн угля и есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы.

В то же время Шмыгаль обратил внимание, что в связи с ожидаемым похолоданием и возможностью новых ударов РФ украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений.

Он подчеркнул, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетике: в течение пяти дней нового года враг совершил две атаки дронами, повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и на юге.

По словам премьера, теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления, что позволило в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако уже 5 января потребление выросло, потому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.

С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", – заявил Шмыгаль.