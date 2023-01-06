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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы должны быть готовы к возможному возобновлению аварийных отключений – Шмыгаль

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Украина успешно преодолевает вызовы зимы, считают в правительстве
Украина успешно преодолевает вызовы зимы, считают в правительстве
Фото: EPA

Энергосистема Украины работает стабильно, а аварийных отключений сейчас почти нет, но они могут снова вернуться из-за существенного похолодания и возможных ракетных ударов РФ по энергетике, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 января. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Энергосистема Украины работает стабильно, ремонты продолжаются, аварийных отключений сейчас почти нет... Через 2,5 месяца после начала отопительного сезона мы можем сказать, что пока успешно преодолеваем вызовы зимы. Сделаем все, чтобы так оставалось и дальше", – сказал премьер-министр.

Он отметил, что в подземных газовых хранилищах 11,7 млрд м³ газа, а на складах 1,2 млн тонн угля и есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы.

В то же время Шмыгаль обратил внимание, что в связи с ожидаемым похолоданием и возможностью новых ударов РФ украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений.

Он подчеркнул, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетике: в течение пяти дней нового года враг совершил две атаки дронами, повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и на юге.

По словам премьера, теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления, что позволило в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако уже 5 января потребление выросло, потому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.

С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений",  заявил Шмыгаль.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".

Теги: Кабинет Министров, энергетика, правительство, электричество, отопительный сезон, похолодание, отключение света, обстрелы, война России против Украины, ракеты, веерные отключения, Денис Шмыгаль, энергосистема, Кабмин
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