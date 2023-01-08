"Укрэнерго" из-за морозов и роста потребления электричества увеличила период суточных лимитов

"Для обеспечения баланса производства и потребления областям назначены лимиты потребления, действующие с 9.00 до 24.00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", – подчеркнула компания.

В пресс-службе отметили, что ночью сейчас ограничения не применяются.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты, добавили в "Укрэнерго".

5-го и 6 января лимиты потребления действовали с 8.00 до 23.00; в субботу, 7 января, – с 10.00 до 23.00. В "Укрэнерго" поясняли, что 7 января в Украине тратили меньше электричества благодаря выходному и одновременно праздничному дню.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.