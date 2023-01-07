В Киеве из-за похолодания отключения света в выходные, наиболее вероятно, будут по графику – Yasno

Об этом 6 января в Facebook сообщил гендиректор электроснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"С сегодня на несколько суток прогнозируют значительное похолодание. Я уже говорил: каждые -5 градусов на улице – это +250 МВт к потреблению. А сейчас объемы, предоставляемые населению, вообще не позволяют разогнаться и рассчитывать на какие-то дополнительные МВт. Поэтому в выходные, наиболее вероятно, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными", – написал Коваленко.

Он предупредил, что из-за морозов могут случаться также локальные аварии.

"Поэтому будьте внимательны. Аккуратно используйте электроприборы и не включайте в розетку все сразу", – отметил Коваленко.

В компании "ДТЭК Киевские электросети" проинформировали, что энергетики вместе со всеми спасательными службами "продолжают делать все возможное, чтобы устранить последствия ракетных ударов" России.

"Из-за повреждений энергосистемы по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применять стабилизационные отключения света. Вместе с тем, резкое похолодание может привести к росту дефицита электроэнергии. Ведь для того, чтобы поддержать комфортную температуру в своих домах, клиенты могут включать отопительные приборы и мощную бытовую технику одновременно. Как следствие, это приведет к увеличению нагрузки на электросети, что может привести к аварийным обесточиваниям, – говорится в сообщении, опубликованном 5 января в Facebook. – Просим всех клиентов "ДТЭК Киевские электросети" максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме".