Удары оккупантов по энергосистеме Украины координируют российские энергетики – "Укрэнерго"

"Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", – цитирует компания своего главу правления.
В посте акцентируется, что "Москва нацелена на ключевые узлы системы передачи [электроэнергии], а не на электростанции".
"Укрэнерго" приводит слова Кудрицкого, что "российские инженеры знали энергосеть Украины "как свою ладонь", поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года она была объединена с энергосистемами России и Белоруси".
Глава компании подчеркнул, что "сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак".
По словам Кудрицкого, за три месяца российские оккупанты нанесли по энергосистеме Украины более 1000 ударов ракет и дронов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с осени 2022 года совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.