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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удары оккупантов по энергосистеме Украины координируют российские энергетики – "Укрэнерго"

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Россия нацелена на ключевые узлы системы передачи электроэнергии в Украине, отметил Кудрицкий
Россия нацелена на ключевые узлы системы передачи электроэнергии в Украине, отметил Кудрицкий
Фото: pixabay.com

Обстреливать объекты украинской энергетической инфраструктуры российским оккупантам помогают энергетики из РФ. Об этом в интервью Financial Times заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, проинформировал 8 января Telegram "Укрэнерго".

"Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", – цитирует компания своего главу правления.

В посте акцентируется, что "Москва нацелена на ключевые узлы системы передачи [электроэнергии], а не на электростанции".

"Укрэнерго" приводит слова Кудрицкого, что "российские инженеры знали энергосеть Украины "как свою ладонь", поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года она была объединена с энергосистемами России и Белоруси".

Глава компании подчеркнул, что "сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак".

По словам Кудрицкого, за три месяца российские оккупанты нанесли по энергосистеме Украины более 1000 ударов ракет и дронов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия с осени 2022 года совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, энергетика, Москва, Укрэнерго, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, удары, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Владимир Кудрицкий, российские оккупанты
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