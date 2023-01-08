Удары оккупантов по энергосистеме Украины координируют российские энергетики – "Укрэнерго"

"Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", – цитирует компания своего главу правления.

В посте акцентируется, что "Москва нацелена на ключевые узлы системы передачи [электроэнергии], а не на электростанции".

"Укрэнерго" приводит слова Кудрицкого, что "российские инженеры знали энергосеть Украины "как свою ладонь", поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года она была объединена с энергосистемами России и Белоруси".

Глава компании подчеркнул, что "сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак".

По словам Кудрицкого, за три месяца российские оккупанты нанесли по энергосистеме Украины более 1000 ударов ракет и дронов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)