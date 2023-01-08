На Рождество энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет в 19 населенных пунктов

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" в течение 6-го и 7 января удалось вернуть свет в 15 населенных пунктов. Рождество со светом встретили 7799 семей Донбасса", – отметили в компании.
Под постоянными обстрелами российских оккупантов находится также Днепропетровская область, сообщили в пресс-службе. Силами "ДТЭК Днепровские электросети" свет вернули 304 семьям в четырех населенных пунктах региона, пострадавших от ударов врага.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".