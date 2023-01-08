На Рождество энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет в 19 населенных пунктов

Снова со светом более 8 тысяч семей регионов, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии Фото: ДТЕК Дніпровські електромережі / Fcaebook

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" в течение 6-го и 7 января удалось вернуть свет в 15 населенных пунктов. Рождество со светом встретили 7799 семей Донбасса", – отметили в компании.

Под постоянными обстрелами российских оккупантов находится также Днепропетровская область, сообщили в пресс-службе. Силами "ДТЭК Днепровские электросети" свет вернули 304 семьям в четырех населенных пунктах региона, пострадавших от ударов врага.