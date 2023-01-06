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ОАЭ передали Украине 2500 генераторов двумя партиями

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Генераторы передадут объектам критической и социальной инфраструктуры
Генераторы передадут объектам критической и социальной инфраструктуры
Фото: spfu.gov.ua

Объединенные Арабские Эмираты передали Украине вторую крупную партию генераторов, сообщила 6 января пресс-служба Фонда госимущества Украины.

Первая часть – 1200 генераторов – прибыла в Украину в декабре.

"Их отправили в регионы, наиболее пострадавшие от вторжения. Это Херсонская, Донецкая, Луганская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Киевская области", – отметили в фонде.

Теперь же Украина получила еще 1300 единиц. Генераторы из новой партии передадут объектам критической и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения, пункты обогрева) в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве, сообщили в ФГИ.

Информагентство WAM сообщало, что речь идет о бытовых генераторах мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Помощь предоставляется в рамках программы гуманитарной поддержки от ОАЭ на $100 млн.

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/posts/pfbid0eTVAvhG3n4BZAKWPCoW4r2w31G4bEtNRhTo37HRhSSzWTBD4FD3pEoyXYKUzeeWAl

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".

Теги: ОАЭ, энергетика, электричество, Фонд госимущества, инфраструктура, энергосистема, генератор
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