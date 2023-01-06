ОАЭ передали Украине 2500 генераторов двумя партиями

Первая часть – 1200 генераторов – прибыла в Украину в декабре.
"Их отправили в регионы, наиболее пострадавшие от вторжения. Это Херсонская, Донецкая, Луганская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Киевская области", – отметили в фонде.
Теперь же Украина получила еще 1300 единиц. Генераторы из новой партии передадут объектам критической и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения, пункты обогрева) в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве, сообщили в ФГИ.
Информагентство WAM сообщало, что речь идет о бытовых генераторах мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Помощь предоставляется в рамках программы гуманитарной поддержки от ОАЭ на $100 млн.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".