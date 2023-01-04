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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина договорилась о поставках почти 1800 трансформаторов и более 600 генераторов мощностью выше 100 кВт – МИД

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Украинская энергосистема повреждена в результате российских ракетных и беспилотных атак
Украинская энергосистема повреждена в результате российских ракетных и беспилотных атак
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 января на онлайн-брифинге в Киеве рассказал о достигнутых договоренностях относительно поставок энергооборудования. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кулеба выразил благодарность украинским энергетикам – "за чудеса, которые они делают, поддерживая работу нашей поврежденной энергосистемы". 

"Мы, дипломаты, прилагаем максимум усилий, чтобы у них были необходимые ресурсы для этой работы. По состоянию на 4 января удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более 7000 генераторов мощностью до 100 кВт и более 600 генераторов мощностью выше 100 кВт, более 40 км кабеля и сотен наименований запчастей для энергооборудования, обогревателей и так далее", – добавил он. 

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МИД Украины, Дмитрий Кулеба, энергосистема, генератор
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