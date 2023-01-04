Украина договорилась о поставках почти 1800 трансформаторов и более 600 генераторов мощностью выше 100 кВт – МИД

Кулеба выразил благодарность украинским энергетикам – "за чудеса, которые они делают, поддерживая работу нашей поврежденной энергосистемы".

"Мы, дипломаты, прилагаем максимум усилий, чтобы у них были необходимые ресурсы для этой работы. По состоянию на 4 января удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более 7000 генераторов мощностью до 100 кВт и более 600 генераторов мощностью выше 100 кВт, более 40 км кабеля и сотен наименований запчастей для энергооборудования, обогревателей и так далее", – добавил он.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.